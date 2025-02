Stoječe ovacije za Luko Dončića na prvi tekmi v dresu Lakersov

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je bil v središču pozornosti ob prvencu v dresu Los Angeles Lakers v severnoameriški ligi NBA. Ob zanesljivi zmagi proti Utah Jazz s 132:113 je 25-letni Ljubljančan sicer igral le v prvih treh četrtinah, ob slabšem metu za tri točke pa dosegel 14 točk.

V Crypto.com Areni v Los Angelesu so ob domačem debiju slovenskega asa vsi gledalci prejeli majico s številko 77. Na ogrevanju jo je nosil tudi zvezdnik LeBron James, ki je Dončića po prvi predstavitvi uradnega napovedovalca tudi pozval, naj igra svojo igro.

Slovenec, ki se je vrnil na parket po božični poškodbi mečne mišice, takrat še v dresu Dallasa, je prejel stoječe ovacije tako ob prihodu v domačo dvorano kot ob prvi predstavitvi.

»Igrati v tem dresu je poseben občutek. Izjemno so me sprejeli tako gledalci, soigralci kot vsi v pisarnah. Bilo je zelo glasno, ko so me predstavili. Vse to še kako cenim. Soigralci so mi dejali, naj bom tak, kot sem,« je po dvoboju v prvi izjavi dejal Dončić.

S tribun sta 25-letnega Ljubljančana spremljala njegova zaročenka in hčerka ter oče Saša Dončić in nekdanji dolgoletni zvezdnik Dallas Mavericks in prvi Dončićev mentor pri nekdanjem klubu Dirk Nowitzki.

»Celo življenje bom navijač Dallasa, a enostavno sem moral podpreti svojega fanta Luko Dončića,« je na družbenem omrežju X zapisal Nowitzki.

»Veliko mi pomeni, da je tukaj. Je izjemen prijatelj in mentor, zdaj se bova malce družila,« je še o Nowitzkemu dejal slovenski as.

Ob Dončiću in Jamesu so bili v prvi postavi Jezernikov še Austin Reaves, Rui Hachimura in Jaxon Hayes. Že takoj na začetku je Ljubljančan vpisal asistenco za zabijanje po »alley-oopu« Hayesa, prve točke v novem dresu pa je dosegel po zaščitnem znaku »step-back« trojki za vodstvo s 14:10.

Do polčasa, ki so ga Lakers dobili z 72:47 je slovenski as ob nekoliko slabšem metu dosegel 11 točk, tudi v nadaljevanju pa so domači nadzorovali položaj in zanesljivo slavili s 132:113.

V 23:33 minute na parketu je Dončić dosegel 14 točk, pet skokov in štiri podaje ob eni izgubljeni žogi. Iz igre je zadel pet od 14 metov, od tega le enega od sedmih za tri točke. Zadel je vse tri proste mete.

Najboljši strelec Lakers je bil James, ki je v 29 minutah dosegel 24 točk (10/17 iz igre) in osem asistenc. Reaves je dvoboj končal z 22 točkami in devetimi skoki, Hachimura pa z 21. Pri Utahu nihče ni presegel meje 20 točk.

Za Lakers je bila to šesta zaporedna zmaga in deseta na zadnjih 11 tekmah, skupno pa 32. v sezoni, kar jih ob 19 porazih na zahodu uvršča na peto mesto. Mesto pred njimi so Houston Rockets (33-20).

»Zelo nevarni smo lahko. V napadu je žoga hitro krožila, v to smo vključili veliko igralcev. Res sem vesel, da sem znova na igrišču,« je še o igranju z novimi soigralci dejal 25-letni Slovenec.

»Najbolj sem navdušen nad odločnostjo te skupine igralcev. Zgraditi identiteto ni enostaven proces, a celostno gledano so jo igralci sprejeli in je na visoki ravni,« pa je dodal trener Lakers JJ Redick in dodal, da se Dončić sklada z identiteto moštva.

Tudi naslednjo tekmo bodo jezerniki odigrali proti Utahu, obračun v Salt Lake Cityju pa bo na sporedu v noči iz srede na četrtek.

Že pred današnjim dvobojem je Dončić navdušil mesto LA, ko je za obnovo po katastrofalnih požarih v regiji prek svoje fundacije namenil 500.000 dolarjev oziroma 485.000 evrov.