Švicarski kolesar Gino Mäder umrl

Švicarski kolesar Gino Mäder, ki je v zaključku četrtkove etape na dirki po Švici padel v prepad in nekaj časa nepremično ležal v vodi, je podlegel poškodbam in danes ob 11.30 v bolnišnici v Churu umrl. V bolnišnico so ga sprejeli v kritičnem zdravstvenem stanju.

»Potrti smo zaradi smrti našega izjemnega kolesarja Gina Mäderja. Njegova nadarjenost ter predanost in strast do kolesarstva so bili navdih za vse nas. Gino ni bil le izjemno nadarjen kolesar, ampak tudi odlična oseba. Njegovi družini in bližnjim izrekamo naše globoko sožalje. Bahrain Victorious bo na vsaki dirki nastopal v spomin nanj, ki bo vedno ostal del naše ekipe,» je ob tragični smrti 26-letnega Mäderja med drugim dejal Slovenec Milan Eržen, športni direktor ekipe Bahrain Victorious. Za to ekipo tekmujeta tudi Slovenca Matej Mohorič in Matevž Govekar.

Nesrečni švicarski kolesar je na četrtkovi etapi ob visoki hitrosti na hitrem spustu s prelaza Albula do cilja v La Puntu padel in pristal v vodi. Zdravniki so le nekaj minut zatem prispeli na kraj nesreče in ga začeli oživljati, nato pa s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Churu.