Svoj spomenik pred Allianz Areno dobil še Beckenbauer

»Življenje je minljivo, nogomet je minljiv, legende pa so večne,« je ob odprtju med drugim poudaril predsednik kluba Herbert Hainer.

Po Gerdu Müllerju je svoj spomenik pred Allianz Areno v Münchnu dobil še drugi legendarni nogometaš Bayerna Franz Beckenbauer, včerajšnjega dogodka pa so se poleg njegove žene udeležili številni njegovi nekdanji soigralci. Kaiser Franz je na spomeniku upodobljen v nogometnem dresu z žogo pod nogo.

Na razkritje spomenika so prišli med drugim Uli Höness, Karl-Heinz Rummenigge, Klaus Augenthaler, Paul Breitner, Lothar Matthäus, Stefan Reuter, Pierre Littbarski, Raimond Aumann, Hansi Pflügler in drugi (BAYERN MUNICH/FACEBOOK)

Spomenik obema omenjenima nogometašema je postavljen na poti, ki vodi do stadiona, da si ju lahko ogleda čim več navijačev. In tako kot sta Müller in Beckenbauer v dresih nemške reprezentance in Bayerna skupaj predstavljala strah in trepet nasprotnim ekipam, tako zdaj skupaj stojita njuna spomenika.

Beckenbauer bi v četrtek praznoval svoj 80. rojstni dan, ki bi se ga z veseljem udeležili tudi Uli Höness, Karl-Heinz Rummenigge, Klaus Augenthaler, Paul Breitner in številni drugi, ki so včeraj prišli na razkritje spomenika.

Tam so bili tudi nekdanji kapetan nemške reprezentance Lothar Matthäus, Stefan Reuter, Pierre Littbarski, Raimond Aumann, Hansi Pflügler in še nekateri, ki jih je Beckenbauer vodil kot selektor elfa.