Tadej Pogačar do jubilejne 100. zmage

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Franciji. Slovenski as je na razgibani trasi od Amiensa do Rouena (174,2 km) v sprintu manjše skupine ugnal Nizozemca Mathieuja van der Poela, ki pa je obdržal rumeno majico vodilnega. Za Pogačarja je bila to jubilejna 100. zmaga v karieri.

Podobna etapa kot nedeljska je tokrat poskrbela za drugacen razplet na vrhu. Tudi tokrat je van der Poel (Alpecin-Deceuninck) prvi začel sprint nekoliko navkreber, a mu je zmanjkalo moči. Pogačar ga je prehitel in se razveselil 100. zmage v karieri. Tretje mesto je pripadlo Dancu Jonasu Vingegaardu (Visma-Lease a Bike).

Drugi najboljši Slovenec Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je na zadnjem kategoriziranem klancu izgubil stik z najboljšimi, ciljno črto pa je prečkal 32 sekund za Pogačarjem.

V skupnem seštevku sta zdaj van der Poel in Pogačar izenačena, zaradi boljših uvrstitev v prejšnjih etapah pa je rumeno majico vodilnega zadržal Nizozemec. Osem sekund na tretjem mestu zaostaja Vingegaard. Roglič na 13. mestu zaostaja že 1:27 minute za rojakom.

Za Pogačarja je bila to 100. zmaga v karieri, 18. etapna na Touru in 12. letos. Prvi favorit za skupno zmago je med aktivnimi kolesarji najuspešnejši po številu zmag. Na francoski pentlji je prvič zmagal tudi v majici svetovnega prvaka.

V sredo bo na sporedu prva od dveh voženj na čas. Kolesarje čaka ravninskih 33 km v Caenu in okolici, pričakovati pa je večje razlike med najboljšimi v skupnem seštevku.