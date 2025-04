»Takšno igro bi rad ohranil tudi naslednjo sezono«

Jernej Terpin je prejšnji teden s Prato končal boje v play-offu A2-lige. Po dveh izenačenih tekmah, ki sta se končali s 3:2 vsakič na račun ene ekipe, je moral v tretji s 3:0 priznati premoč Cuneu. Ta si je nato po le dveh tekmah, v katerih je premagal Brescio, zaslužil napredovanje v superlego. Terpin in soigralci sicer še niso končali sezone, 1. maja jih čaka četrtfinale italijanskega pokala. O uspešni sezoni pri najvišje postavljeni moški odbojkarski ekipi v Furlaniji - Julijski krajini smo se pogovorili z 28-letnim števerjanskim odbojkarjem, ki je bil tudi letos med protagonisti v A2-ligi.

V četrtek je Cuneo napredoval v superlego po le dveh tekmah finala. Ste to pričakovali?

Niti ne. Mi smo jih v rednem delu prvenstva dvakrat premagali precej gladko. Nisem pričakoval, da bodo igrali tako dobro v play-offu, bili so res drugačna ekipa. Že med sezono so se nekoliko okrepili, a potem niso igrali z novimi igralci. Sicer so že samo imensko imeli igralce, ki so veliko bolj izkušeni kot mi. Sottile je olimpijski podprvak, Pinali je z Italijo zmagal evropsko in svetovno prvenstvo, Codarin in Volpato sta veliko let igrala v superlegi ... Nisem pa pričakoval, da bodo v play-offu tako gladko premagali vse. V finalu z Brescio so v gosteh zmagali s 3:0, povratno doma pa s 3:1. Mi smo nekoliko razočarani, čeprav so bili cilji doseženi.

Razočaranje torej ostaja?

Ja, seveda. Čeprav smo cilje, ki smo si jih zastavili na začetku sezone, dosegli oziroma celo presegli. Ciljali smo na to, da bi se uvrstili v play-off, mi pa smo zmagali redni del prvenstva in prišli do tretje tekme polfinala. Zdaj nas čaka še pokal in kvečjemu superpokal, če pokal osvojimo. Sezone tako ni še konec. Cilje smo presegli, tako da so v društvu zadovoljni. Pri športnikih pa je posebno prav to, da ko dosežeš cilj, se ne zadovoljiš z njim, ampak si postavljaš vedno nove. Ravno zato smo zdaj razočarani, ker smo dvignili cilje vsakič, ko smo enega dosegli.

Letošnjo sezono Prate vsekakor ocenjujete pozitivno?

Tako je. Še več kot pozitivno.

Kaj pa vašo osebno?

Tudi. Nočem se bahati, a v letošnji sezoni sem imel v napadu najboljše odstotke med sprejemalci in korektorji. Pred mano so bili le trije centri. Zato sem res zadovoljen s svojimi letošnjimi predstavami. Takšno igro bi rad ohranil tudi naslednjo sezono.