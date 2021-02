»Tečemo in streljamo, zato je bolj zabavno«

Koroška Slovenka Dunja Zdouc je na minulem svetovnem prvenstvu v biatlonu na Pokljuki dosegla uspeh kariere. Z avstrijsko mešano štafeto je osvojila srebrno kolajno, prvo avstrijsko kolajno v tej disciplini. Sedemindvajsetletnico, doma v Radišah na avstrijskem Koroškem, smo zmotili zadnji dan pred odhodom na reprezentančne treninge v biatlonski center Hochfilzen pred nadaljevanjem sezone.

Dunja, najprej četitke za kolajno. Ste jo potihem v ekipi pričakovali?

Ne, sploh ne. Izračunali smo, da če bomo odsmučali odlično tekmo, bomo lahko blizu vrha, morda bronasti. Tako da je srebro res povsem nepričakovano.

Prva kolajna z velikega tekmovanja prav gotovo dobi doma posebno mesto. Kam ste jo obesili?

Mama mi je podarila punčko - biatlonko iz blaga, ki jo je priložnostno naredila znanka iz naše okolice, zdaj pa prav ona nosi okrog vratu kolajno.

Je bila vaša predstava v mešanih štafetah najboljša doslej?

Tistega dne je vse šlo v pravo smer, na strelišču in na progi. Letos sem že zbrala nekaj dobrih rezultatov, a je bil tisti nastop vsota vseh dobrih tekem doslej.

Koliko je sploh razvit biatlon v Avstriji? Poznamo predvsem odlične alpske smučarje ...

Res nas je malo. Deklet, članic je samo sedem, pet vključno z mano na svetovnem pokalu, dve pa na tekmovanjih nižje ravni. Ostale pa so še mladinke. V Nemčiji, Rusiji ali na Norveškem je baza seveda širša, zato je izbire tudi več. V slovenskem klubu DSG Sele, kjer sem začela, sva dolgo tekmovala le jaz in brat. Nato je on opustil, jaz pa sem vztrajala. Zdaj se jih je v klubu vnovič nekaj zbralo in se zabavajo. To me izredno veseli. Motivirajo jih tudi moji rezultati. Koroška sicer ni tradicionalno avstrijsko biatlonsko okolje. Otroci se tudi težje odločijo za smučarski tek in nato biatlon, ker jim je ljubše alpsko smučanje, saj je manj naporno ...

Kaj pa vas je prevzelo pri biatlonu?

Streljanje je pravi užitek. In ker med tekom tudi streljaš, je vse bolj raznoliko. Če si morda slabši v teku, lahko vse nadoknadiš z dobrim streljanjem. Ali pa obratno. Pri smučarskem teku je obenem vrh zelo ozek, v biatlonu pa se lahko prvih dvajset bori za stopničke.

Več v današnjem Primorskem dnevniku