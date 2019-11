Tek, ki oživlja in postane popotnik življenja

Tek je lahko popotnik življenja. Tek daje čas. Med tekom lahko razmišljaš, ugotoviš, kaj ti je zares pomembno, urediš svoje vrednote in nenazadnje tudi dobiš rešitve. Tek je dobil v sredo v Tržaškem knjižnem središču skratka novo razsežnost, ki je morda včasih zapostavljena. O teku in njegovih blagodejnih učinkih sta v Trstu na jutranjem srečanju kava z knjigo spregovorila življenjska sopotnika in sodelavca, avtorica dveh biografskih romanov Jasmina Kozina Praprotnik in tekaški trener Urban Praprotnik.

Biografska romana Bela dama, Življenje tekačice Helene Žigon in Kazimira, biografski roman o deklici, ki se ni pustila postarati, sta bila odlični uvod v pogovor o teku. Tek je v obeh romanih sicer samo rdeča nit, ki bralca vodi preko zanimivih utrinkov iz življenja dveh žensk, maratonk, pri katerih ima sicer ravno tek posebno mesto v življenju. Najnovejši roman pripoveduje življenjsko zgodbo Kazimire Lužnik, ki se je rodila leta 1934 v glasbeni družini Nanut v Kanalu ob Soči. Tek je Kazimira spoznala šele pri 46 letih, od takrat pa je stalni sopotnik njenega življenja. Med službovanjem je včasih trenirala tudi med nočnim dežurstvom, tekla je tudi na mestu v svoji ambulanti, sicer pa okrog bolnišnice. Tek jo še danes oživlja, daje ji življenje, piša v romanu.

Kazimira, biografski roman o deklici, ki se ni pustila postarati je drugi roman Jasmine Kozina Praprotnik, magistrice znanosti iz antropologije in univerzitetne diplomirane kulturologinje. Mama štirih otrok je tudi avtorica romana Bela dama, ki opisuje življenje Helene Žigon, ene najbolj prepoznavnih tekačic na slovenskih tekaških prireditvah. Roman je izšel v prevodu tudi v ZDA, v Londonu pa že pišejo scenarij za film.

Po predstavitvi romana je v Tržaškem knjižnem središču mesto dobila tudi tekaška zgodba avtorice romanov in moža Urbana Praprotnika, ki v Ljubljani pod imenom Urbani tekači združujeta tekaške navdušence. Tekaški trener Urban Praprotnik je ob namigih voditeljice Nadie Roncelli, urednice založbe Mladinka, prisotnim povedal še veliko o teku kot takem.