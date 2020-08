Teniška poslastica ATP prvič v Trstu

TRST – Trst, točneje Padriče bodo med 22. in 30. avgustom gostile ATP turnir Challenge 100 event z nagradnim skladom 88.520 evrov. Turnirja pod okriljem ATP Trst še ni gostil, zato predstavlja za mesto in nasploh za deželo pomembno vetrino.

Organizatorji Trieste tennis events so sicer sprva nameravali gostovati najnižji rang ATP turnirjev z nagradnim skladom 50.000 dolarjev, a jih je pred časom krovna zveza zaprosila, ko bi stopili še korak dlje. ATP je tako podvojila nagradni sklad, s tem dosegla, da je turnir zanimivejši in privlačnejši, za tržaške organizatorje pa so se minimalno povišali stroški. Enak rang turnirja bo teden kasneje gostoval Cordenons.

Na teniških igriščih kluba Tennis club Triestino bo nastopilo okrog 60 igralcev, med njimi tudi Italijan Marco Cecchinato, 113. na ATP lestvici, sicer zmagovalec Umaga leta 2018. Slovenci se niso prijavili, na povabilo pa sta se odzvala perspektivna Pietro Panpanin, ki ga trenira Slovenec Jaka Božič, in Giacomo Dambrosi.

Tekme si bodo sledile na padriških igriščih cel dan, vstop za gledalce bo prost, s tem da bodo vsi morali spoštovati varnostno razdaljo.