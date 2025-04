Terpinova Prata obstala v polfinalu

A2-LIGA

Tinet Prata - Cuneo 0:3 (25:27, 17:25, 15:25)

Prati Jerneja Terpina ni uspelo. Z gladkim 3:0 je včeraj pred polno dvorano v Prati slavil Cuneo in se tako razveselil finala za napredovanje v Superlego. Resnici na ljubo je Cuneo ves čas imel vajeti igre v svojih rokah. Še najbolj izenačen je bil prvi niz, ki so ga domači odbojkarji izgubili šele na razliko 25:27. V drugem setu so začeli bolje, a jih je Cuneo na polovici ujel in prehitel ter le še višal prednost. V tretjem pa so morali le še potrditi gladko zmago. Terpin je za svojo ekipo dosegel 9 točk.

Spomnimo, da je v prvi polfinalni tekmi Prata po zaostanku z 0:2 zmagala 3:2, v drugi pa je ravno tako s 3:2 zmagal Cuneo. O tem, kdo si bo prislužil finale za napredovanje, je tako odločala nocojšnja tretja tekma.

Najvišje postavljena ekipa moške odbojke v FJK bo tako tudi v prihodnji sezoni igrala v A2-ligi.