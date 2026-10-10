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Športna sobota

Točka za Sesljan, tretja zmaga Zarje

Bazovska Zarja je v 2. amaterski ligi tretjič zapored osvojila vse tri točke

Jan Grgič |
FJK |
10. okt. 2026 | 19:26
    Točka za Sesljan, tretja zmaga Zarje
    Veselje nogometašev Zarje na arhivski fotografiji (FOTODAMJ@N)
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NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

Centro Sedia Natisone – Sistiana Sesljan 1:1 (0:0)

Strelca: 58. Bonivento, 87. De Marchi (CS)

Sistiana Sesljan: Reglia, Tomasetig, Bonivento, Zenjili, Cottiga, Almberger, Villatora (Madotto), Ciliberti, Riccio (Schiavon), Gotter (E. Colja), Triglione (Ciubotaru). Trener: Sestan.

Rdeč karton: 91. Zenjili

2. AMATERSKA LIGA

Turriaco – Zarja 0:1 (0:0)

Strelec: 47. Mulè

Zarja: Manfren, Razem, Tauceri (Balbi), Berisha (Rollo), Neri, Ferro, Racanelli, Zuluaga, Križmančič (Mule, Goio), Corrente (Škabar), Bandiera. Trener: I. Zobec.

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