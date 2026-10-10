Točka za Sesljan, tretja zmaga Zarje

NOGOMET
PROMOCIJSKA LIGA
Centro Sedia Natisone – Sistiana Sesljan 1:1 (0:0)
Strelca: 58. Bonivento, 87. De Marchi (CS)
Sistiana Sesljan: Reglia, Tomasetig, Bonivento, Zenjili, Cottiga, Almberger, Villatora (Madotto), Ciliberti, Riccio (Schiavon), Gotter (E. Colja), Triglione (Ciubotaru). Trener: Sestan.
Rdeč karton: 91. Zenjili
2. AMATERSKA LIGA
Turriaco – Zarja 0:1 (0:0)
Strelec: 47. Mulè
Zarja: Manfren, Razem, Tauceri (Balbi), Berisha (Rollo), Neri, Ferro, Racanelli, Zuluaga, Križmančič (Mule, Goio), Corrente (Škabar), Bandiera. Trener: I. Zobec.