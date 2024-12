Tretja zmaga Jadrana, poraza v elitni ligi

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran – Jesolo 61:59 (12:13, 27:28, 47:51)

Jadran: Batich 6 (3:4, 0:2, 1:6), Ciacchi nv, Gulič 0, Ban 12 (6:6. 0:4, 2:7), Demarchi 12 (6:8, 0:1, 2:5), Sabadin nv, De Petris 2 (2:2, 0:2, -), Jakin 0 (0:1, 0:1), Karapetrovič 18 (4:10, 7:16, 0:3), Persi 0, Milisavljevic 7 (-, 2:5, 1:3). Trener: Bazzarini.

Po spodbudnem nastopu, kljub porazu, v prejšnjem krogu proti Falconstarju, so jadranovci doma na Čarboli prišli do tretje zmage v tem prvenstvu. Naj takoj dodamo, da je mnogo prispeval k tretjemu uspehu nova okrepitev Konstantin Karapetrović, ki ga je Jadran najel v torek. Gre za kakovostnega mladega, 19-letnega srbskega dvometraša, ki se odlikuje zlasti v obrambi. Na tej tekmi je zbral 10 skokov in je bil z 18 točkami obenem tudi najboljši strelec Jadranovega moštva. Okrepitev je bila nujna, saj bo zaradi poškodbe rame odsoten vsaj deset dni Besedič. Pa vrnimo se k tekmi, ki je bila precej izenačena. Odločilna za uspeh jadranovec je bila tretja četrtina, ko so nadoknadili zaostanek 12 točk. V zadnji četrtini so kljub poraznemu odstotku prostih metov (2:12) le ubranili tesno vodstvo in se na koncu veselili tesne zmage. Jadranovci bodo v prihodnjem krogu igrali v soboto v gosteh proti Valsugani.

NOGOMET

ELITNA LIGA

Tamai – Kras Repen 3:0 (3:0)

Strelci: 15. Parpinel, 34. Bougma, 43. Lirussi

Kras Repen: Umari, De Lutti, Almberger (Pacor), Rajčevič, Dukić, Grudina, Perhavec (Pertot), Gotter (Catera), Velikonja, Lukanović, Šolaja (Pitacco). Trener: Radenko Kneževič.

Proti solidni ekipi Tamaia je Kras Repen utrpel visok poraz. Varovanci trenerja Kneževiča so v prvem polčasu povsem odpovedali in prejeli vse tri zadetke. V nadaljevanju so sicer odreagirali, sprožili več napadov, za preobrat pa niso poskrbeli in vse tri točke so ostale ostale v Tamaiu. Naj omenimo, da se je med tekmo poškodoval Rene Šolaja, ki ga je zamenjal Pitacco. V prihodnjem krogu bo Kras Repen v soboto igral proti Pro Gorizii.

Sanvitese – Juventina 2:0 (2:0)

Strelca: 10. Bertoja 11-m, 15. McCannick

Juventina: Blasizza, Bonilla, Russian, Grion, Jazbar, L. Piscopo, Štrukelj (Rizzi), Liut (Kerpan), M. Piscopo, Hoti, Cocetta (Furlani). Trener: Visintin.

Rdeč karton: 10. Bonilla

Juventina je že po prvem polčasu zaostajala za dva gola. V drugem polčasu so gostje pritisnili na plin, a niso uspeli zatresti mreže sicer zelo solidne ekipe iz San Vita al Tagliamento. V taboru Juventine so se po tekmi precej pritoževali nad sojenjem, saj so prejeli številne rumene kartone. Juventina bo v soboto v zadnjem krogu prvega dela sezone gostila Codroipo.

1. AMATERSKA LIGA

Pro Romans – Breg 2:3 (1:2)

Strelci: 20. Delvecchio, 24. Freno, 31. Zanon, 56. Zanon, 90. Racanelli

Breg: Blasevich, Calabrese, S. Spinelli, Lisi (Maselli), Čermelj, Sinera (Frangini), Sancin, De Chirico (Racanelli), Pertosi (Istrice), Delvecchio, Freno (Giuressi).

Breg je v Romansu zbral tri pomembne točke. Zmagoviti gol gostov je padel šele v zadnji minuti, zaradi česar je zmaga še toliko bolj sladka,.

Sovodnje – Opicina 2:4 (2:3)

Strelca za Sovodnje: 30. Žižmond, 35. Klančič

Sovodnje: Mingrone, Baldassi (A. Juren), Simčič, Ocretti (Rijavec), Petejan, Umek, Predan (Visintin), Černe, Žižmond, Klančič (Feri), M. Juren. Trener: Trangoni.

Opicina je v Sovodnjah povedla 0:2, a so domači nogometaši hitro reagirali in uspeli izenačiti. Pred odmorom so gostje zadeli še en gol. V drugem polčasu so belo-modri veliko napadali, a pred vrati niso bili dovolj natančni. V zadnjem delu tekme so gostje zadeli še četrti gol in tekme je bilo konec.

2. AMATERSKA LIGA

Zarja – Vesna 2:0 (0:0)

Strelca: 55. Tawgui, 76. Tawgui

Zarja: Bremec, Čufar, Danese, Leiter, Škabar, Rollo (Franza), Tawgui, Haxhija (E. Ferluga), Abatangelo (Poropat), Perfetto (Moscolin), Žagar (Capraro). Trener: Gregoratti.

Vesna: Škerk, Legiša (M. Colja), Papais, Matuchina, Vidoni (M. Vidali), Sosič, Antonič, Lizza (Canciani), Franzot, Kerpan, Cuk (Pojani, K. Vidali). Trener: Mozetič.

Na derbiju v Bazovici, kjer se je zbralo kar lepo število gledalcev (najbolj glasni so bili mladi Vesnini navijači), je celoten izkupiček ostal doma. Zarja je zmagala z goloma, ki ju je v drugem polčasu zadel Marouane Tawgui. Bazovska ekipa je bila bolj nevarna tudi v prvem polčasu, četudi si je tudi Vesna priigrala kar nekaj priložnosti za gol.

Pieris – Mladost 0:1 (0:0)

Strelec: 50. Labib

Mladost: Zanier, Mbengue, Pers (Novak), Gjoka, Mauri, Faidiga, Terpin, Diawla, Vižintin, Casi (D. Trevisan), Labib. Trener: Braida.

Mladost je po enem letu, sedmih mesecih in petnajstih dneh spet zmagala. Doberdobski modro-rdeči so zadnjo zmago slavili v sezoni 2022/23 (30. aprila 2023) v Bazovici proti Zarji (1:2). Danes so nogometaši trenerja Braide premagali Pieris z golom novega nakupa Mohameda Labiba. V vratih pa je igral Anej Zanier, ki je v decembrskem prestopnem roku prišel iz Sovodenj. Novi nogometaš je tudi Luca Collautti, ki je v prvem delu sezone igral (kot Labib) pri Poggiu.

3. AMATERSKA LIGA

Poggio – Primorje 1924 2:1 (1:1)

Strelec za Primorje: 42. Canziani

Primorje: Paulich, Spanghero, Altaf, Petković, Miniussi, Gaudenzi, Durić, Oliva, Saule, Balbi (Chiatto), Canziani (Paoletti). Trener: Issich.

Primorje bi lahko v Zdravščini dosegel vsaj točko, a gostitelji so zmagoviti gol zadeli v zadnjih minutah srečanja.

Primorec – Malisana 0:4 (0:3)

Primorec: Pian, L. Carli, Matassi (Di Sciacca), De Pascalis, Stocca Kralj, Celardi, Succi, Racman, F. Kaurin (Di Donato), Dalle Molle (Rguig), D. Bagattin (De Sio). Trener: Battiston.

Trebenski Primorec je na domačem igrišču proti Malisani visoko izgubil z 0:4. Tekmo so gostje odločili v svojo korist že v prvem polčasu, ko so vodili s tremi zadetki razlike. V nadaljevanju so postregli še za poker in odnesli domov vse tri točke.