»Triatlon je zame izziv, neke vrste tekma s samim seboj«

Zaradi še vedno onesnažene reke Sene, ki teče skozi Pariz, so bili organizatorji prisiljeni za en dan preložiti tekmovanje moških v triatlonu. To naj bi (pogojnik je obvezen) nadoknadili danes. Teh težav na srečo ni imel pred poldrugim mesecem 38-letni Jan Foraus. Dolinčan, ki živi v okolici Kranja, je nastopil na izjemno zahtevnem in napornem triatlonskem tekmovanju Ironman v Celovcu, na katerem je treba najprej premagati 3,8 km plavanja (v čistem Vrbskem jezeru), 180 km kolesarjenja in 42 km teka.

Kdaj si se odločil, da se boš preizkusil na kraljevem triatlonskem tekmovanju?

Pred leti sem bil aktiven alpinist. Nato sem se soočal s težavami v kolenu in hkrati nam je prekrižala račune pandemija.

Konkretno sem se začel pripravljati na letošnji Ironman v Celovcu od januarja. Že prej pa sem imel dobro bazo, saj sem v zadnjih letih redno treniral.

Kdaj pa si se odločil za triatlon?

Dobro se spominjam prvega treninga: opravil sem ga 3. maja 2021. Pred tem se že plaval in tudi kolesaril. Po petih tednih po prvem treningu sem že nastopil na prvem triatlonskem tekmovanju na olimpijski razdalji (1,5 km plavanja, 40 km kolesa, 10 teka) v Kopru. Za kroniko naj dodam, da sem se uvrstil na predzadnje mesto.

Ali si morda zaupal pripravo kakemu trenerju?

V Kopru sva s prijateljem spoznala trenerja Primoža, ki nama je priskočil na pomoč in tako sva začela trenirati bolj resno. Z njim sem se pripravil na prvo »polovičko«. To se pravi na polovično Ironman razdaljo (1,8 km plavanja, 90 km s kolesom, 21. teka). Zaključil sem jo jeseni 2022 v Poreču. Medtem se je družina tudi razširila in treninge sem pač moral prilagoditi. Pred tem sem tedensko opravil od devet do dvanajst treningov, kar je bilo res naporno. Najbolj naporni, tudi časovno, so dolgi treningi ob koncih tedna.