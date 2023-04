Triestina lahko še upa v obstanek v nogometni C-ligi. Nogometaši tržaškega društva so v zadnjem krogu rednega dela v Cremi premagali Pergolettese z 1:2 in so tako redni del sezone končali z 39 točkami na 18. mestu. Zmagoviti gol je Adorante po podaji s kota zadel v 94. minuti. V D-ligo je izpadla Piacenza, ki je sicer včeraj premagala Vicenzo 1:0. Triestina bo prvo tekmo končnice za obstanek igrala v soboto, 6. maja, v Trstu proti ekipi Sangiuliano. Povratna tekma bo teden kasneje.