Trifunović ni več selektor Slovenije, na klopi odslej Grk?

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije (KZS) Matej Erjavec je v pogovoru za časnik Dnevnik dejal, da Rado Trifunović ni več selektor moške reprezentance, a da bo v nekakšni obliki zagotovo ostal del izbrane vrste. Prvi mož košarkarske družine napoveduje, da je KZS v stiku z enim najboljših evropskih trenerjev Dimitrisom Itoudisom, dolgoletnim strategom moskovskega CSKA, ki je pod vodstvom grškega strokovnjaka dvakrat osvojil evroligo v letih 2016 in 2019.

»V tem trenutku do uradnega sodelovanja še ne more priti, saj ne mi ne Itoudis ne vemo, kako bodo stvari potekale naprej. Sva pa v dnevnem stiku, a trenutno košarkarske teme niso v ospredju, temveč kaj kdo počne, kako so najine družine in podobno. V sredo sva se dogovorila, da o košarkarskih temah začneva znova govoriti, takoj ko bo zavladala določena stabilnost, torej da bo na mizi koledar klubskih in reprezentančnih tekmovanj,« je o pogajanjih z Itoudisom dejal Erjavec in dodal, da je Grk počaščen, da se je evropski prvak obrnil nanj, in da interes o sodelovanju obstaja na obeh straneh. Zeleno luč mora sicer prižgati tudi CSKA, ni pa še jasno, ali bo Grk na razpolago samo na velikih tekmovanjih, v Sloveniji pa si ga seveda želijo tudi v kvalifikacijah »vsaj v eni obliki.«