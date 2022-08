Tržaški prvoligaši začeli v pričakovanju okrepitev

Prvi trening košarkarjev Pallacanestro Trieste, ki so se včeraj prvič zbrali po poletnem premoru v Allianz domu, se je zaključil z glasnim navijaškim zborom. Navijačem so se prisotni igralci ob koncu trenerjevega govora tudi zahvalili s ploskanjem: letos bodo še kako potrebovali tudi njihovo pomoč. Prvoligaška ekipa Pallacanestro Trieste (še brez glavnega sponzorja) se v novo sezono namreč podaja v prenovljeni in pomlajeni preobleki. Trener Marco Legovich, s svojimi 29 leti najmlajši trener v košarkarski A-ligi, prvi dan priprav še ni imel popoldne postave. Američana – Bartley in Davis se bosta zaradi težav z vizumom ekipi pridružila šele v prihodnjih dneh, prisotni so bili vsi italijanski igralci z na čelu povratnikom, Tržačanom Stefanom Bossijem, v Trstu pa že trenira tudi visoki AJ Pacher. Oba tudi z novincem v Trstu Giovannijem Vildero izhajajo iz A2-lige. Ekipo v tej fazi dopolnjujejo tudi igralci mladinskega sektorja. Gradbišče se bo zaključilo, ko bo klub ekipo okrepil še z dvema igralcema, ki bosta tudi »najtežja« prihoda: glavnim centrom in univerzalnim branilcem, ki pa zna tudi voditi igro.

Več v današnji tiskani izdaji Primorskega dnevnika