Tudi Ismael Princi v A2-ligi

V drugi najvišji italijanski odbojkarski ligi bodo v prihajajoči sezoni nastopali kar trije goriški odbojkarji, ki so dozoreli pri slovenskih klubih v Italiji. Po Jerneju Terpinu, ki ima že uveljavljeno vlogo in bo igral v Prati, novincu Janu Feriju pri Ravenni, se v A2-ligo vrača po letu dni tudi Goričan Isamel Princi (letnik 2000). Minulo sezono je nosil dres Modice, ki je v A3-ligi dosegla obstanek, po koncu sezone pa je odločil, da sprejme vabilo Castellane Grotte. Z otoka se torej spet seli na škorenj, ostaja pa na jugu Apeninskega polotoka. »Ponudba me je prepričala, ker so sestavili mlado ekipo. Mlad je tudi trener, o katerem pa so mi povedali le dobro,« je pojasnil odločitev, potem ko je sezono v Modici končal z mešanimi občutki. V prvem delu sezone je veliko igral, potem pa mu trener ni več tako zaupal.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.