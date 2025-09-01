Turkinje previsoka ovira za slovenske odbojkarice

Slovenija se od svojega prvega nastopa na svetovnem prvenstvu v ženski odbojki poslavlja po osmini finala. Turške odbojkarice, aktualne evropske prvakinje, so bile pretrd oreh za mlado slovensko reprezentanco, ki je na prvenstvu vsekakor presenetila. Turčija je zmagala s 3:0 (30:28, 25:13, 29:27).

Z izjemo drugega niza so varovanke Alessandra Oreficeja tako kot v skupinskem delu znova prikazale lepo in učinkovito igro, a so bile v končnicah nizov bolj izkušene turške odbojkarice bolj učinkovite. Na krilih odlične Melisse Vargas so bile Turkinje sploh edine na tem prvenstvu, ki so Slovenijo premagale s 3:0, a so se morale za to pošteno potruditi. Tako prvi kot tretji niz so osvojile šele na razliko.

Turčija se bo v četrtfinalu pomerila z ZDA, ki je pred tem danes premagala Kanado s 3:0.