Umek in Vattovaz v A2-ligo

V prihodnji sezoni bo Jernej Terpin, ki je kot znano podaljšal pogodbo s Prato v A2-ligi, po sezoni 2020/2021 znova združil moči s tržaškim Slovencem Davidom Umkom, s katerim sta bila soigralca v Bergamu, ravno tako v A2-ligi. Umek je v lanski sezoni nastopal v A3-ligi pri Anconi, ki je izpadla v B-ligo. V Prati bo po več letih znova zaigral tudi s kapetanom Nicolojem Katalanom, s katerim sta prve odbojkarske korake opravila pri tržaškem Coselliju, nato pa skupaj igrala tudi pri Slogi Tabor v B-ligi.

Luis Vattovaz, ki je odbojkarsko dozorel pri Slogi Tabor, pa bo prvič v karieri igral za A2-ligaški klub v Aversi. V A3-ligi je igral pri Monseliceju, nato pri Garlascu, ki je iz lige izpadel, lani je s to ekipo nastopal v B-ligi in se prebil do play-offa za napredovanje.

Sandi Persoglia, ki je odbojkarsko pot začel pri Olympii, je podaljšal pogodbo s klubom Gioia del Colle v A3-ligi. Klub iz okolice Barija je uspešno sezono zaključil z izpadom v polfinalu play-offa za napredovanje v A2-ligo proti Bellunu.