Umrl je nekdanji nogometaš Tarcisio Burgnich

V 83. letu starosti je umrl Tarcisio Burgnich, nekdanji italijanski nogometaš in nogometni trener. Mnogi menijo, da je bil eden najboljših branilcev v zgodovini italijanskega nogometa. Z reprezentanco je leta 1968 osvojil evropski naslov, leta 1970 pa drugo mesto na svetovnem prvenstvu v Mehiki po zgodovinski tekmi z Nemčijo, ki se je zaključila s porazom italijanske izbrane vrste s 4:3.

Rodil se je leta 1939 v Rudi na Videmskem. Kariero je začel pri Udineseju in nato nadaljeval pri Juventusu, Palermu in zlasti pri Interju. Z nogometom je prenehal leta 1977 pri Napoliju. Bil je dolgo let trener več italijanskih klubov.