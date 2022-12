Umrl je Siniša Mihajlović

Boril se je kot lev, a na koncu je bila bolezen močnejša od njega. Danes je v 53. letu starosti v rimski bolnišnici umrl nekdanji vrhunski prej jugoslovanski in nato srbski nogometaš ter nato trener Siniša Mihajlović, ki je bil eden najboljši izvajalcev prostih strelov svoje generacije. Julija leta 2019 je javno naznanil, da je zbolel za levkemijo in hkrati obljubil, »da jo bo premagal z napadalno igro«. Istega leta je prestal presaditev kostnega mozga. Mihajlović, ki se je rodil v Borovem pri Vukovarju, je leta 1990 osvojil ligo prvakov z beograjsko Crveno zvezdo. Svojo kariero je začel pri novosadski Vojvodini. V Italijo je prišel leta 1992, ko je oblekel dres Rome. Nato je igral še za Sampdorio, Lazio in Inter. Trenersko kariero je začel kot Mancinijev pomočnik pri Interju. Nato je sedel na klopeh Bologne, Catanie, Fiorentine, Sampdorie, Milana in Torina in lizbonskega Sportinga. Srbsko reprezentanco je vodil v sezoni 2012/13.