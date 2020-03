»Upam, da bodo kvalifikacije prihodnje leto«

Naminoteniški igralec Matteo Paranzan je bil na dobri poti, da doseže uvrstitev na paraolimpijske igre v Tokiu. Odpoved zadnjih kvalifikacijskih turnirjev in preložitev iger na leto 2021 sta članu zgoniškega Krasa nekoliko prekrižali račune. Parenzan pa še vedno verjame, da mu lahko prihodnje leto uspe to, za kar se v zadnjih sezonah vestno pripravlja.

Matteo, kako se počutite v tej neobičajni situaciji?

Tako kot vsi sem ves čas doma z družino. Že več kot dva tedna ne treniram, doma izvajam le vaje za telesno pripravo. Prav tako doma opravljam šolske obveznosti. Preko Skypa in podobnih aplikacij sledim lekcijam, profesorji pa nam nato dodelijo še domače naloge, ki bodo najbrž ključne za končno oceno. To je povsem nova izkušnja, ki zahteva veliko prilagajanja. Upam, da bo čim prej mimo in da se bom kmalu vrnil v telovadnico.

Kako vzdržujete telesno pripravo?

Izvajam vaje za moč s pomočjo manjših uteži in raztezne vaje. Žal doma nimamo prostora za namiznoteniško mizo, tako da lahko le vzdržujem kondicijo.

Kako ste sprejeli novico o preložitvi paraolimpijskih iger v Tokiu?

Odločitev je bila neizbežna. V tem trenutku je treba najprej zavarovati zdravje športnikov. Težko je tako tistim, ki so se že uvrstili na igre, kot tistim, ki smo kvalifikacijsko normo še lovili. Vsi moramo mirovati. Jaz sem trenutno 13. na svetovni jakostni lestvici, le prvih deset pa ima zagotovljeno mesto na igrah. Zdaj bi lahko na igrah nastopil le s posebnim povabilom. V naslednjih dneh bomo izvedeli kaj več glede kvalifikacij, saj je mednarodna zveza odpovedala vse naslednje turnirje.

Februarja ste bili drugi na zahtevnem turnirju na Poljskem in na dobri poti do uvrstitve na paraolimpijske igre.

Tako je. Na Poljskem sem premagal veliko neposrednih tekmecev, nasploh pa sem bil zelo dobro pripravljen, saj sem vedel, da bodo tekmovanja med marcem in majem odločilna. Pravkar smo izvedeli, da zadnjega kvalifikacijskega turnirja, ki bi moral biti maja na Laškem, ne bo, prav tako pa ne bo turnirjev v Bratislavi in Ostravi, kjer bi lahko še pridobil kakšno mesto na svetovni lestvici. Upam, da bo zveza kvalifikacije preložila in ne dokončno odpovedala, saj bom tako imel še možnost uvrstitve na igre. Če turnirji bodo prihodnje leto, je mogoče celo manjša prednost zame, saj bom bolj zrel in izkušen.

Kako pa še preživljate prosti čas?

S prijatelji in sošolci smo v stalnem stiku, tako s pomočjo socialnih omrežij kot videoigric. Zelo rad poslušam glasbo, obožujem predvsem rock in glasbo iz osemdesetih let. Ponovno sem se navdušil za filme, za katere prej nisem imel časa. Z njimi pa zdaj preganjam dolgčas.