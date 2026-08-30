Danes v Repnu derbi med Krasom in Juventino

Danes bo na sporedu še tretji in zadnji krog prvega dela pokala eliktne in promocijske lige, v katerem nastopajo tri ekipe slovenskih društev. Vse tri so v skupini H. Po dveh krogih je stanje na lestvici sledeče: Kras Repen 6 (5:1 v golih), Juventina 6 (4:0), Fiumicello 0 (1:3), Sistiana Sesljan (0:6).

Danes se bosta za prvo mesto v skupini H spopadla na prvem letošnjem derbiju Kras in Juventina. Tekma bo v Repnu ob 17. uri. Sistiana Sesljan bo istočasno igral v Fiumicellu. Z nekaterimi včerajšnjimi dvoboji se je začel tudi pokal 1. amaterske lige, v kateri pa letos ni predstavnikov slovenskih društev.

Letos so prvič preizkusili novo formulo pokala, v katerem nastopajo tako ekipe elitne kot promocijske lige. Po prvem skupinskem delu pokala bodo sestavili lestvico najboljših dvanajstih ekip elitne lige, ki bodo napredovale v drugo fazo. Najboljše štiri se bodo uvrstile neposredno v četrtfinale, ki bo na sporedu 7. in 21. oktobra. Ekipe od 5. do 12. mesta pa bodo igrale dodatno tekmo za igranje četrtfinala, neke vrste play-in, ki bo na sporedu 16. septembra. Podobno velja za ekipe iz promocijske lige. Sestavili bodo lestvico najboljših dvanajstih in prve štiri bodo napredovale neposredno v četrtfinale, ki bo 14. oktobra in 4. novembra. Klubi od 5. do 12. mesta pa bodo igrali play-in 16. septembra. Polfinala pokala elitne lige bosta 11. in 25. novembra, finale pa 6. januarja v Fagagni. Polfinala pokala promocijske lige pa bosta na sporedu šele 3. marca in 4. aprila. Datum in prizorišče finala pa nista še določena.

Pokal 2. in 3. amaterske lige se bo začel naslednji konec tedna.