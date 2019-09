Uspešne tržaške športnice na stenah stadiona Rocco

Kapetanka italijanske nogometne reprezentance Sara Gama, skakalka v vodo Noemi Batki, ki se bo prihodnje leto udeležila že svojih četrtih olimpijskih iger, in petkratna svetovna prvakinja v umetnostnem kotalkanju Silvia Stibilj bodo odslej krasile zunanjo steno tržaške hiše slavnih (v njej so osvežili stalno fotograsko razstavo tržaških športnih legend), ki se nahaja v dvorani pod tribuno Gino Colaussi na stadionu Nereo Rocco. Stenske poslikave oz. »muralese« trenutno treh najuspešnejših tržaških športnic so ob prisotnosti številnih uglednih gostov iz sveta športa odkrili včeraj zjutraj. Celotno prireditev si je omislila in vodila predsednica tržaškega odbora združenja Azzurri d’Italia Marcella Skabar, ki se po 32 letih poslavlja od svoje funkcije.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.