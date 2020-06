»V A1-ligi samo, če bo kritje zagotovljeno«

Za tržaško rokometno društvo Alabarda Pallamano Trieste je 6. julij le prvi od mejnikov. Italijanska rokometna zveza Figh je namreč določila, da je to rok za vpis v moško A1-ligo za ekipe, ki imajo tudi v naslednji sezoni pravico do nastopa med elito. Med njimi je tudi Alabarda Pallamano Trieste, ki bo med drugim septembra meseca praznovala 50-letnico ustanovitve. Kot se v zadnjih letih redno dogaja, se tudi tokrat pri tržaškem prvoligašu – ki se lahko ponaša s sedemnajstimi državnimi naslovi – ubadajo z ekonomskimi težavami, ki bi lahko preprečile samo nastopanje med najboljšimi. O tem smo se pogovorili s predsednikom in dušo kluba profesorjem Giuseppejem Lo Duco.

Kako doživljate ta čas?

Problem ni v tem, ali se bomo vpisali do šestega julija. Letos je rokometna zveza ukinila stroške za vpis (ti so lani znašali 30.000 evrov), kar pomeni, da se lahko mirno vpišemo, a potem je vprašanje, če bomo lahko prvenstvo tudi izpeljali. To je pravo vprašanje.

Najbrž ste se tudi letos pri marsikomu oglasili v iskanju finančne podpore.

Trkal sem na številna vrata. Pogovoril sem se s tržaškim županom Dipiazzo, ravno tako sem imel pogovore na Deželi. Obenem seveda sprašujemo za pomoč tudi podjetja in posameznike. Zelo so dobrodošli vsi, ki so nam pripravljeni pomagati. Res bi bilo žalostno, če bi septembra meseca morali praznovati brez ekipe na najvišji ravni.

Katere pa bi bile posledice v primeru vpisa in nato kasnejše odpovedi?

Ekipa bi se morala vpisati v najnižjo ligo. Delo v mladinskem sektorju, ki je bogat, bi se seveda nadaljeval, ampak odpoved bi bila huda moralna zaušnica. Prva ekipa je namreč zgled za vse mlade, ki v tem mestu izberejo rokomet. Upam tudi, da bomo imeli možnost sestaviti konkurenčno ekipo.

Boste torej Pallamano Trieste 6. julija vpisali v A1-ligo?

Vpisali se bomo, če bomo ugotovili, da sezono lahko izpeljemo. To ne pomeni, da moramo imeti 100 % ekonomsko kritje cele sezone, ampak ne smemo biti pri nuli. Ne moremo graditi sezone v upanju, da bi v naslednjih mesecih prišlo do kakega čudeža.