V Bazovici mladi iz štirih držav

Konec tedna bo v športnem centru Zarje v Bazovici 7. mednarodni turnir Zarja za starostno skupino U13, na katerem bodo nastopile ekipe iz Italije, Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Pravzaprav bo ta le prvi v nizu treh turnirjev, ki jih bo Zarja skupaj z ZSŠDI in Deželo FJK organizirala do 24. aprila. Sledila bosta še turnirja za starostni skupini U11 in U9.V soboto in nedeljo bodo prvi na vrsti začetniki. Zarja bo v skupini A nastopala s tržaško Alturo, Biljami, Cormonesejem in reškim Starim Gradom. V skupini B bodo: Triestina, banjaluški Borac, Manzanese, kranjski Triglav in Sangiorgina. V soboto zjutraj in popoldne bodo na vrsti kvalifikacijski boji. Igrali bodo istočasno na dveh igriščih 9:9. Vsaka tekma bo trajala po dva polčasa po 15 minut. Uvodna dvoboja bosta ob 10. uri med Zarjo in Alturo ter Triestino in Borcem. Kvalifikacijski del se bo končal v nedeljo zjutraj. V nedeljo popoldne bodo na vrsti finalna srečanja: začeli bodo ob 13.30 s tekmama za 9. in 7. mesto, nato pa s polfinaloma (14.10) in finalom, ki bo ob 15.30. Po finalu bo še nagrajevanje.V ponedeljek bo prišla na vrsto starostna skupina U9. Vsaka tekma bo trajala 15 minut. od 10. ure dalje bodo igrali na štirih različnih igriščih: prvi dvoboji bodo Zarja – Triestina, Chiarbola – Stari grad, Triglav – Izola in San Luigi – Breg. Dvoboji se bodo nadaljevali vse do 13.30, ko se bo turnir končal.Turnir za starostno skupino cicibanov U11 pa bo na sporedu v nedeljo, 24. aprila. V skupini A bodo nastopali: Zarja, San Luigi, Cormonese, Breg in Žiri. V skupini B pa: Triestina, Vesna, Triglav, Portorož in Stari grad. Uvodna dvoboja bosta ob 10. uri: Zarja – San Luigi in Triestina – Vesna. Dvoboja v finalni skupini bosta na sporedu od 16. ure dalje. Tekme bodo igrali na malem igrišču 7:7 in vsaka tekma bo trajala 20 minut. Mednarodni turnir Zarje bodo uradno predstavili v petek, ob 17. uri, v športnem centru Zarje v Bazovici.

Celoten program turnirjev si lahko preberete v današnji (sredini) izdaji Primorskega dnevnika