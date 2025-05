V Gorici sredi junija v duhu Europeade

Lanska Europeada v Nemčiji in na Danskem, uspešna kandidatura za Europeado 2028 v naši deželi in letošnja evropska prestolnica kulture Gorica/Nova Gorica ... vse to je pripeljalo do tega, da bodo od 13. do 15. junija v Gorici ZSŠDI in furlanska krovna športna zveza ASF Associazion sportive furlane organizirali »mini Europeado« oziroma uradno Minority Nations Cup - Pokal narodov 2025.

Tekmovalni del bo na sporedu v petek, 13. junija, in v soboto, 14. junija, na Stadionu »Enzo Bearzot« na Rojcah v Gorici ter na nogometnem igrišču Juventine v Štandrežu. V nedeljo, 15. junija, pa bodo nogometne selekcije evropskih manjšin spoznavale čezmejno evropsko prestolnico kulture GO!2025.

Turnir bo veljal tudi za generalko v luči organizacije 6. Europeade leta 2028 v Furlaniji - Julijski krajini.

Jeseni 2024 je FUEN (Federalistična unija evropskih narodnosti) dodelil organizacijo evropskega prvenstva avtohtonih jezikovnih skupnosti Slovencem v Italiji in Furlanom. Zato se bodo poleti leta 2028 v naši deželi srečale moške in ženske reprezentance evropskih narodnosti in skupno uprizorile športno-kulturno izmenjavo evropskih manjšin.

Letošnji junijski turnir bo športno-kulturno obarvan, saj bo poleg nogometnih tekem priložnost za medsebojno spoznavanje in druženje. Na dveh prizoriščih tekem bodo prvi dan, v petek, 13. junija, na sporedu dvoboji v dveh kvalifikacijskih skupinah. Prva skupina bo povezala Furlane, Ladince in deželno selekcijo FIGC LND FVG, druga, »slovenska skupina«, pa reprezentanco Slovencev iz Italije oziroma Žile, koroške Slovence in selekcijo MNZ Nova Gorica. Večerno dogajanje bodo organizatorji popestrili z glasbenimi vložki in nastopi.

Na soboto, 14. junija, bo v popoldanskih urah na sporedu še ženska tekma med furlansko izbrano vrsto in Ladinkami. Nato bosta na sporedu še tekma za 3. mesto in finale v moški konkurenci. Sledilo bo slavnostno nagrajevanje s glasbeno-plesnimi nastopi. Na nagrajevanju organizatorji pričakujejo predstavnike lokalnih uprav in športnih zvez, manjšinskih organizacij ter predstavnike FUEN-a.

Reprezentanca Slovencev iz Italije bo tako kot na Europeadi v Nemčiji uradno nastopila pod okriljem AŠD Sistiane Sesljan, furlanska pa pod imenom ASD Union Martignacco. Žile po vodil novi selektor Alen Carli, ki bo konec tedna še zaseden s Sistiano Sesljanom. »Delfine« čaka povratna tekma v play-outu za obstanek v promocijski ligi. Tekma bo v Križu ob 17. uri.