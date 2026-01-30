V nedeljo na vrsti 43. pokal ZSŠDI v alpskem smučanju

V nedeljo je v kraju Forni di Sopra na sporedu zamejsko smučarsko prvenstvo za 43. Pokal ZSŠDI. Organizator tekmovanja je AŠD Mladina, ki letos slavi 50-letnico delovanja. Veleslalomsko tekmovanje bo potekalo na progi Cimacuta, start je predviden ob 10. uri, urnik tekmovanja pa bo potrjen na jutrišnjem sestanku žirije, ko bo potekal tudi žreb startnih številk. Vpisovanje se zaključuje danes ob 17. uri.

V karnijskem smučarskem središču Forni di Sopra po obilnem sneženju zadnjih dni vladajo pravi zimski pogoji, prav tako je tudi vremenska napoved za nedeljo ugodna. Organizatorji pričakujejo lepo število tekmovalcev in tudi množično občinstvo ob vznožju proge Cimacuta. Za popestritev dogajanja v ciljni areni zato pripravljajo pravo zabavo ob glasbi, hrani in pijači.

Tekmovalna formula kot običajno predvideva dva spusta. Prvi bo veljaven za sestavo lestvic po kategorijah, za društvene lestvice, za mladinske društvene lestvice ter kot kvalifikacija za nastop v drugem spustu. Kategorij je skupno 14, in sicer pet mladinskih in devet članskih.

V finalno vožnjo se bodo uvrstili prvih deset moških in prvih osem žensk na absolutni lestvici, bodisi v članskih kakor v mladinskih kategorijah. Za naslov zamejskih prvakov (upošteva se seštevek obeh spustov) se lahko potegujejo le tekmovalci, ki obvladajo slovenski jezik, so včlanjeni v eno izmed društev pod okriljem ZSŠDI ter imajo italijansko državljanstvo.