V roku štirih tednov znana usoda olimpijskih iger

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je v izjavi za javnost sporočil, da bo v roku štirih tednov odločil, kaj storiti z olimpijskimi igrami v Tokiu, med scenariji pa je tudi preložitev. Dodali so še, da bodo v prihodnjih dneh pospešili razprave pred končno odločitvijo.

»Med scenariji so tudi spremembe prvotnih načrtov za izvedbo iger z začetkom dne 24. julija, obenem pa obstaja možnost za spremembo datuma začetka iger,« je Mok sporočil v izjavi za javnost in poudaril, da jih je v to odločitev prisililo hitro spreminjanje razmer v boju z novim koronavirusom.

Poudarili so, da so na Japonskem razmere boljše kot drugod po svetu, a razumejo japonske organizatorje, da želijo zagotoviti kar najboljšo zaščito javnega zdravja. So pa dodali, da ne morejo prezreti razmer v državah članicah, kjer je izbruh bolezni covid-19 terjal številne žrtve.