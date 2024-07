V Sovodnjah je spoznal resno društvo in motivirana dekleta

Športno združenje Soča je tudi v poletnem času zelo aktivno. Po uspešni športni sezoni v devetih moških in ženskih prvenstvih z več kot sto štiridesetimi odbojkarji in odbojkaricami, je društvo že 17. junija začelo s poletnimi treningi za otroke, rojene med letoma 2010 in 2018. V minulem tednu pa je ponudbo še nadgradilo z zelo zanimivo novostjo. Gostilo je namreč poklicnega odbojkarskega trenerja Stefana Micolija, ki je v sovodenjski telovadnici od 24. do 28. junija tako zjutraj kot zvečer treniral skupino sedemnajstih deklet, rojenih med letoma 2008 in 2011. Prejšnji četrtek se je trener, ki je v svoji karieri treniral številne prvoligaške ekipe iz Italije in drugih držav (Romunije, Poljske, Turčije, Izraela), predstavil medijem in ljubiteljem odbojke.

»Zahvaljujem se društvu, ki mi je predlagalo to sodelovanje. Zelo sem jim hvaležen tudi za gostoljubje, ki so ga v tem tednu izkazali. Počutil sem se res kot doma. Odkril sem društvo, ki vsaj trenutno ne cilja na profesionalnost, je pa res zelo motivirano, kar se kaže v velikem številu odbojkaric in odbojkarjev, ki branijo barve Soče. Med tednom sem treniral punce različnih starosti, ki so bile res zelo vzgojene, spoštljive in motivirane. Take značilnosti je zelo zahtevno najti v mladih deklicah, še posebno junija po komaj zaključenem pouku,« je povedal poklicni trener Micoli, ki ga sedaj čakajo kratek teden pavze, trije tedni odbojkarskega kampa v Brunecku in nazadnje še let v Istanbul, kjer bo kot pomožni trener Marca Fenoglia treniral pri Fenerbahčeju. Micoli je še dodal, da je dekleta v tem kratkem obdobju bolj usmerjal s tehničnimi in taktičnimi napotki. »Če boste šport združile z izobraževanjem, boste gotovo postale šampionke, ne nujno v športu, zagotovo pa v življenju. Zato samo nadaljujte po tej že začrtani poti,« je še povedal navzočim dekletom in pristavil, da od minulega tednom tudi sam veliko odnesel, saj se je po dolgih letih ponovno srečal z mladimi športnimi upi, za kar se je iz srca zahvalil društvu Soča.