V Trstu vrhunec evropskega prvenstva z Italijo in Slovenijo

Evropsko odbojkarsko prvenstvo za kadetinje U16 v Trstu in Zagrebu se bliža vrhuncu, saj bosta jutri znana finalista, ki se bosta v nedeljo na Čarboli borila za celinski naslov. Trst bo nasploh prvič gostil sklepni del velikega tekmovanja, potem ko je leta 2010 in 2014 gostil skupinski del članskih svetovnih prvenstev. »Ne glede na to, da gostujemo mladinsko različico prvenstva, je organizacija in vse kar spada zraven na ravni članskih tekmovanj,« je pojasnil predsednik deželne odbojkarske zveze FIPAV Alessandro Micheli na današnjem srečanju z novinarji. »V sklepnem delu pričakujemo prav tolikšen ali še večji obisk. Ker bo med polfinalisti tudi Slovenija, verjamemo, da bo Trst obiskalo tudi več slovenskih navijačev,« je še povedal Micheli.

Jutri, 20. julija, ob 17. uri se bosta za vstop v finale borili Turčija, prva v tržaški skupini, in Slovenija, ki je v zadnjem krogu skupinskega dela v Zagrebu prebila na drugo mesto skupine A, ob 19.30 pa se bosta pomerili Rusija, prva v Zagrebu, in Italija, ki je po porazu s Turčijo osvojila drugo mesto skupine B v Trstu. Finale bo v nedeljo ob 20.00, tekma za tretje mesto pa ob 17.00.

Če si »azzurre«, branilke naslova, želijo vnovično zlato, bodo morale tudi mimo ruskih »velikank«. Rusija namreč izstopa po višini, a selektor Italijank Pasquale D'Aniello pravi, da je zmaga v dometu. Na današnjem srečanju z novinarji v športni dvorani na Čarboli je selektor spregovoril tudi o Sloveniji, ki je na pripravljalnem turnirju na Sardiniji že dokazala, česa je zmožna.

V Zagrebu bomo medtem jutri in v nedeljo tekme za uvrstitve od 5. do 8. mesta.