V Zgoniku epicenter mladih namiznoteniških igralcev

Od petka do nedelje bo Zgonik spet epicenter namiznega tenisa. V organizaciji ŠKKras in ZSŠDI bo na vrsti že 38. Pokal Kras, na katerem bo ob domači (mešani) ekipi nastopilo še sedem ekip. Običajnim gostom iz Slovenije (NTKIzola), BiH (STKPrijedor) in Hrvaške (Duga Resa) se bodo letos na ekipnem in posamičnem turnirju pomerile še ekipa iz Brescie, mladinska reprezentanca Finske in Kanade z dvema ekipama.

Tekme se bodo jutri začele ob 15. uri, v soboto se bo zaključil ekipni del s tekmami ob 9., 11. in 15. uri, v nedeljo pa bo čas za turnir v posamični konkurenci. Kot že nekaj let se v ekipnem delu merijo igralci do 19. leta, ekipe pa lahko dopolnjujejo tudi dekleta brez omejitve starosti. Ekipo Krasa naj bi sestavljali mlada upa Erik Paulina in Francesco Trevisan, novinka pri Krasu Gaja Mauri in Erik Farinelli, ekipo pa lahko dopolni tudi Martina Milič.