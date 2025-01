Vatovčev Jadran startal s pravo nogo

Jadran – Montebelluna 87:77 (21:23, 46:46, 67:60)

Jadran: Demarchi 15 (-, 3:3, 3:6), Ban 15 (4:4, 4:6, 1:4), Batich 15 (4:4, 4:4, 1:2), Jakin 2 (0:2, 1:2, -), Gobbato 8 (2:2, 3:5, -), De Petris 5 (1:2, 2:4, -), Milisavljevic 11 (0:2, 4:4, 1:5), Besedič 2 (2:3, -, 0:4), Karapetrović 14 (0:1, 7:15, -), Sabadin 0 (-, -, -), Persi nv. Trener: Vatovec.

V 17. krogu meddeželne B-lige je Jadran na domačem igrišču na Čarboli s 87:77 premagal zadnjeuvrščeno Montebelluno in dosegel pomembno zmago v boju za obstanek. Varovanci novega trenerja Walterja Vatovca so predvsem po zaslugi bolj čvrste obrambe v drugem polčasu strli odpor mlade ekipe iz Veneta, ki je v prvi polovici tekme povzročala kar veliko preglavic domačim košarkarjem. V zadnji četrtini je Jadran z zrelo igro upravljal priigrano prednost in prišel do četrte zmage v letošnji sezoni.

V prvem polčasu je Jadran trpel predvsem v obrambi, saj so hitri košarkarji Montebellune s preveliko lahkoto prodirali na koš in ob tem tudi zanesljivo metali za tri točke. Domačini pa so bili vendarle dovolj učinkoviti v napadu, tako da sta ekipi odšli na glavni odmor pri izenačenem izidu 46:46. Drugi polčas so Ban (v prvem polčasu je dosegel 12 od skupnih 15 točk) in soigralci strnili obrambne vrste in znatno omejili napadalno učinkovitost gostov. V drugem delu tretje četrtine so si priigrali nekaj točk prednosti, ki je nato niso več izpustili iz rok. Po dobrih treh mintutah zadnje četrtine je Jadran prišel do maksimalne prednosti 15 točk (75:60). V nadaljevanju se je Montebelluna nekoliko približala, Jadranovi košarkarji pa se niso pustili presenetiti in prišli do zasluženega uspeha.

Kar pet igralcev je v statistiko vpisalo dvomestno število točk. Najboljši so bili Batich, Ban in Demarchi s 15 točkami, 14 jih je prispeval Karapetrovič, 11 pa Milisavljevic, ki je tekmo sklenil tudi s 13 skoki. Dobro je tokrat igral tudi Gobbato, ki je ob 8 točkah imel tudi 5 ukradenih žog.