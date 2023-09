Vesna boljša od Zarje, Juventina gre naprej

NOGOMET

POKAL ELITNE LIGE

Rive D’Arcano Flaibano – Juventina 1:1 (1:1)

Strelec za Juventino: 44. Tuan

Juventina: Mecchia, Furlani, Brichese, Černe, Colavecchio, Russian, Bertoli, Tuan, Pillon, Lombardi, Gambino. Trener: Bernardo.

Sistiana Sesljan – Tolmezzo Carnia 1:4 (1:1)

Strelec: 14. Gotter

Sistiana Sesljan: Cantamessa, Pelengić, Almberger (Biloslavo), Francioli (Loggia), L. Crosato, Stefani (Germani), M. Crosato, Disnan, Žagar, Gotter (E. Colja), Visentin (T. Blasizza). Trener: Godeas.

V drugi del pokala elitne lige se je od ekip slovenskih društev uvrstila Juventina. Pokalna pot Sistiane Sesljana se je prekinila po današnjem visokem domačem porazu s Tolmezzom. V drugi fazi bodo spet sestavili dve skupini s tremi ekipami. Skupina A: Pro Fagagna, Brian Lignano in Azzurra Premariacco. Skupina B: Pro Gorizia, Juventina in Tolmezzo Carnia.

POKAL 1. AMATERSKE LIGE

Muggia 2020 – Breg 3:1 (2:1)

Strelec: 10. M. D’Alesio

Breg: Blasevich, Giuffre’ (Del Vecchio), Renar, F. Spinelli, J. Cermelj, Udovicich, Carbone, Vianello, Sabadin, M. D’Alesio, Ciacchi. Trener: Biloslavo.

Proti močni miljski ekipi, ki računa v prvenstvu na visoko uvrstitev, so se Bregovi nogometaši solidno upirali. Prvi so povedli v 10. minuti z M. D’Alesiom po prostem udarcu. Gostitelji so takoj odreagirali in v prvem polčasu dvakrat zadeli v polno.

POKAL 2. AMATERSKE LIGE

Vesna – Zarja 2:1 (1:1)

Strelci: 20. Fabris; 31. Cuk; 61. K. Vidali

Vesna: Škerk, M. Colja (Pertot), Likar, Jan Košuta, Purič, Sosič, M. Vidali (Masia), Pojani (A. Kerpan), K. Vidali, Matuchina (Devetak), Cuk (Fontolan). Trener: Mozetič.

Zarja: Savi, Accadia (Stocca Kralj), Cerebuch (M. Lakoseljac), Danese, Lucchesi, Raseni, Racman, Kočič, Russo (Formigoni), Fabris (Di Donato), Rizzotto (N. Malalan). Trener: F. Lakoseljac.

Na prvi tekmi pokala 2. amaterske lige je Vesna v Križu premagala Zarjo. Tekma je bila precej izenačena. Prvi so povedli gostje. Natančen je bil Daniele Fabris. Nato pa je v prvem polčasu izenačil Nicola Cuk. V drugem polčasu je zmagoviti gol zadel Kristjan Vidali. Zarja je sicer napadala in je v 93. minuti zadela prečko po prostem strelu.

Campanelle – Primorje 5:1