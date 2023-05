Vesna deluje kot velika družina

Morda najlepši, vsekakor najbolj ganljiv trenutek predstavitve knjige o stoletni zgodovini Vesne, je bil tisti, ko so se oglasili nekdanji nogometaši. Walter Gardini, najstarejši nogometaš na predstavitvi, je pred več kot petdesetimi leti prišel k Vesni s skupino kolegov poštarjev in poštnih uslužbencev. Večina jih je prvič slišala za Križ, kjer so jih domačini takoj sprejeli za svoje. Gardini je bil v ekipi sprva vratar, nato trener mladinskih ekip. Vratar je bil dolgo let tudi Rado Tence, ki je podobno kot Boris Tence najprej igral pri tržiški Romani.

Vesna ima tradicijo izvrstnih vratarjev. Pred Tencejem sta izstopala Justo Soavi, oče nekdanjega Vesninega športnega direktorja in predsednika Paola, in Livio Ciacchi-Cah, nato so prišli Žarko Bogatec, Boris Tretjak, Dario Cossutta in Tullio Bubnich. Oglasil se je tudi Elio Bortolotti, ki je bil trener neporočenih na znameniti tekmi v ženskem nogometu med poročenimi in neporočenimi Križankami, ki si jo je ogledalo neverjetnih 2500 gledalcev.

Avtor knjige Riccardo Tosques in novinar Sandor Tence sta povabila pred mikrofon tudi nekdanjega predsednika Angela Bogatca in dolgoletnega spremljevalca mladinskih in članskih ekipi Silvia Bezina. Na njegovo pobudo so na koncu množično obiskane predstavitve zapeli društveno himno »ale Vesna«. Društvo je vedno delovalo kot velika družina, tako naj tudi ostane.