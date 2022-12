Visok domač poraz Doma

Dom – San Vito 59:85 (21:14, 37:44, 46:60)

Dom: Cossaro 20 (3:6, 4:11, 3:4), Abrami 4 (2:2, 1:2, 0:1), Lazić 8 (-, 0:2, 2:4), Miklus 0 (-, 0:1, -), Onesti 0 (-, -, 0:1), G. Zavadlav 2 (0:4, 1:8, 0:3), Devetta 1 (1:2, 0:1, 0:2), Cej 2 (-, 1:2, 0:2), Pahor 0 (-, -, -), Ballandini 14 (2:6, 3:10, 2:6), Salvi 8 (-, 1:4, 2:5), Menis nv. Trener: Erik Graziani.

Košarkarji goriškega Doma so v 10. krogu D-lige utrpeli najhujši poraz v letošnji sezoni. Proti tržaškemu San Vitu, ki si je pred tem krogom delil drugo mesto na lestvici s Kontovelom, so na domačem igrišču izgubili kar z 59:85.

Domačini so sicer tekmo začeli zelo spodbudno in prvo četrtino sklenili s 7 točkami naskoka (21:14). V tem delu so zadeli kar 5 metov za tri točke iz sedmih poskusov. Že v drugi četrtini pa so pobudo prevzeli gostje, ki so se razigrali predvsem v napadu in na glavni odmor odšli s 7 točkami prednosti. V drugem polčasu je San Vito nadaljeval z učinkovito igro na obeh straneh igrišča, medtem Domovi košarkarji niso uspeli ponoviti uspešne igre v napadu iz uvodnih minut. Prednost San Vita je iz minute v minuto naraščala, tako da je bil visok poraz za Dom na koncu neuspešen. V goriškem taboru je tokrat nekaj več od ostalih pokazal Simone Cossarom, ki je v statistiko vpisal 20 točk.