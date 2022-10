Jadran v Muranu ni igral, visok poraz Sesljana

NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Fiume Bannia 1:1 (0:0)

Strelca: 65. Piscopo, 74. Barattin

Juventina: Gregoris, Sottile, Marini (De Cecco), Zanon, Russian, Černe, Hoti, Piscopo (Juren), Martinović (Selva), Kerpan (Cuca), Colonna (Garić). Trener: Sepulcri.

Juventina bi lahko proti solidni ekipi Fiume Bannia osvojila vse tri točke. V prvem polčasu so rdeče-beli diktirali tempo igre in ustvarili kar nekaj lepih priložnosti za gol. V drugem polčasu se je ritem igre nekoliko umiril, a Juventina je uspela povesti s Piscopom. Gostje niso stali križem rok in v 74. minuti so premagali vratarja Gregorisa. »Spet pa nam sodnik ni dosodil dve čisti enajstmetrovki. V letošnji sezoni nismo koristili še nobene,« se je hudoval športni vodja Juventine Giuliano Fantini.

Kras Repen – Forum Julii 2:2 (1:2)

Strelci: 5. Diallo (F), 10. Comisso (F), 20. Pagliaro (K), 65. Paliaga (K) 11-m

Kras Repen: Umari, Taucer (Fabjan), Sain, Đukić, Potenza (Fernandez), Catera (Murano), Pagliaro, Dekovic (Kocman), Paliaga, Autiero, Poropat. Trener: Kneževič.

Kras Repen je proti nižjeuvrščenemu Forumu Julii iz Čedada iztrgal le točko. Repenski rdeče-beli so začeli zelo slabo, saj so gostje v uvodnih desetih minutah zadeli dva gola. Obramba, ki sta jo tokrat vodila izkušena Potenza in Đukić, je delovala vse prej kot učinkovito. V nadaljevanju so se Kneževičevi fantje opogumili in prevzeli pobudo v svoje roke. Že v 20. minuti je zaostanek zmanjšal Pagliaro. V drugem polčasu je Kras uspel izenačiti. Po lepo Kocmanovi podaji so Paliago s prekrškom zaustavili v kazenskem prostoru. Paliaga je bil nato uspešen z bele točke. V prihodnjem krogu bo Kras igral v soboto v Chionsu. V torek, 1. novembra, pa bo v Repnu ob 17. uri derbi s Sistiano Sesljanom.

Tamai – Sistiana Sesljan 6:0 (2:0)

Strelci: 5. Cesarin, 32., 52. Stiso, 48., 64. Bougma, 88. Liberati

Sistiana Sesljan: Colonna, Dussi (Tomasetig), Almberger, Madotto, Steinhauser, Zlatič, L. Crosato, Disnan, Villatora (Germani), Gotter (Schiavon), D. Colja. Trener: Godeas.

Sistiana Sessljan je moral priznati premoč močnega Tamaia, ki je po prvem polčasu vodil z 2:0. Gostje so delovali utrujeno in niso ustvarili nevarnih priložnosti za gol. Pozna se, da o rumeno-modri v zadnjih tednih igrali veliko tekem. V soboto bodo »delfini« gostili Tricesimo.

PROMOCIJSKA LIGA

Primorec – Sangiorgina 1:1 (1:0)

Strelca: 15. Iadanza, 89. Cocetta (S)

Primorec: S. Furlan, Schiavon, Ferluga, Giovannini (Casi), Curzolo, Lombisani (Tafilai), Coppola, D'Orso, Hoti, Loperfido, Iadanza (Sigur). Trener: Esposito.

Rdeč karton: Loperfido in D'Orso

Na proseški Rouni so gledalci videli šest izključitev in sedem rumenih kartonov. Sangiorgina je tekmo končala s sedmimi nogometaši na igrišču. Kljub temu so gostje uspeli izenačiti v 89. minuti, s pomočjo prostega strela, ki je presenetil vratarja Stefana Furlana. Primorec je v prvem polčasu povedel z Iadanzo po podaji Hotija. Kot zanimivost naj dodamo še, da je sodnik že po 24. minutah izključil tri nogometaše in pokazal štiri rumene kartone. Sangiorgina je v drugem polčasu zgrešila tudi enajstmetrovko. Žoga je zadela vratnico. Vratnica je nato rešila Primorec tudi po odbiti žogi.

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Roianese 2:1

Strelec: 3. Umek, 75. Umek

Sovodnje: Zanier, Komjanc, Umek (Boškin), Rijavec, Feri, Ribolica, Semolič (Juren), Petejan, J. Visintin, Dornik (Ahmetasević), Klančič. Trener: Trangoni.

Rdeč karton: 85. Komjanc

Nogometaši Sovodenj so povedli že v 3. minuti s Klemnom Umkom, a gostje so kmalu odreagirali in v 11. minuti so premagali vratarja Aneja Zanierja. A slednji se je nato izkazal z odločilno potezo, saj je ubranil najstrožjo kazen. V 75. minuti je spet Umek zadel v polno in tri točke so ostale doma.

ISM Gradisca – Mladost 0:4 (0:0)

Strelci: 63. Negrin, 70. Cuzzolin, 77. Ligia, 88. Ocretti

Mladost: Gon, Peric, Furlan, Pelos, Scocchi, Bianco, Ligi, Petronio, Cuzzolin, Mucci, Zin. Trener: Veneziano.

Proti zadnjemu na lestvici so nogometaši Mladosti vse štiri zadetke dosegli v drugem polčasu. Omeniti je treba, da je Ligia zgrešil enajstmetrovko.

Romana – Zarja 4:0 (2:0)

Zarja: Flego, Čufar (Mazzarino), Racman, Calzi, Gavrić (Matassi), Stocca Kralj (Fabris), Casciano, Malalan, Reggente, Gunjac (Gosdan), Chicco (Radetič), Zaffanella. Trener: Jurincich.

Zarja je tokrat opravila velik korak nazaj in je v Tržiču zasluženo izgubila proti Romani.

2. AMATERSKA LIGA

Aris San Polo – Vesna 0:1 (0:0)

Strelec: 70. Montebugnoli

Vesna: T. Košuta, Colja, Renar, Frediani, J. Košuta, Antonič, Cuk (Poiani), Marturano (Sosič), K. Vidali (M.Vidali), Montebugnoli, Likar (Veronesi). Trener: Daris.

Vesna se je v Tržiču s težavo dokopala do treh novih točk. Zmagoviti gol je zadel Montebugnoli v drugem polčasu.

Primorje – Poggio 1:0 (1:0)

Strelec: 15. Villa

Primorje: Pahor, Indelicato, Muccio Crasso, Di Gregorio, Tesser, Fatigati, Villa, Giampiccolo (Jurissevich), Zudettich, Saule, Pocecco (Zestrea). Trener: Biasin.

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

Virtus Murano – Jadran Monticolo&Foti prekinjena

Tekmo so prekinili po 4 minutah igre zaradi spolzkega parketa v telovadnici, kar je predstavljajo veliko tveganje za poškodbe. O usodi tega srečanja bo odločila italijanska košarkarska zveza: ali bodo ponovili tekmo ali bodo jadranovci zmagali z 20:0 brez boja. V Jadranovem taboru čakajo na uradno odločitev FIP.