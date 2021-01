Vlada sprejela uredbo o avtonomiji italijanskega olimpijskega komiteja

Italijanska vlada je na današnjem pravkar končanem zasedanju sprejela uredbo za avtonomijo italijanskega olimpijskega komiteja in se z njo prilagodila pravilom Olimpijske listine. Z uredbo je popravila napako, zaradi katere so italijanski atleti tvegali, da bi na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu nastopali brez državnih simbolov in državne himne.

Mok bo dokončno odločitev o tem sprejel v sredo, toda po novem ne bi smelo biti težav. V Olimpijski listini je jasno zapisano, da morajo biti športne zveze, ki so vključene v olimpijsko gibanje, politično nevtralne, državni olimpijski komiteji pa morajo ohranjati lastno avtonomijo in se ne smejo podrejati političnim, sodnim, verskim ali ekonomskim pritiskom.