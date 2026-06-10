Vlatko Čančar se vrača v slovensko reprezentanco

Košarkarska zveza Slovenije (KZS) je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekulića je od izkušenejših košarkarjev tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024.

Pred slovensko moško košarkarsko reprezentanco je konec prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2027. Vodilna zasedba skupine H bo 3. julija gostovala v Estoniji, tri dni kasneje pa bo v Stožicah gostila Švedsko.

Pomlajena slovenska izbrana vrsta je dobro opravila z dosedanjim delom kvalifikacij. Po štirih odigranih tekmah je s tremi zmagami in porazom vodilna reprezentanca skupine.

Sekulićevi izbranci so dvakrat ugnali Češko, na gostovanju premagali Švedsko ter v Kopru po podaljšku tesno izgubili z Estonijo. Češka in Estonija sta doslej zbrali dve zmagi in dva poraza, Švedska ima zmago in tri poraze.

Po šestih odigranih tekmah bodo iz skupinskega dela napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin. Prve tri ekipe iz skupine H bodo naslednjih šest tekem igrale proti trem najboljšim iz skupine G, v kateri so Francija, Finska, Madžarska in Belgija. Drugi del kvalifikacij se bo začel konec avgusta.

Strokovni štab reprezentance na čelu s selektorjem Sekulićem je na reprezentančni seznam uvrstil 17 košarkarjev. Na njem so Miha Cerkvenik, Saša Ciani, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Urban Klavžar, Urban Kroflič, Alen Malovčić, Alen Omić, Mark Padjen, Bine Prepelić, Klemen Prepelič, Rod Radović, Žiga Samar, Leon Stergar, Luka Ščuka, Edo Murić ter Čančar.