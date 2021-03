Volaš in Radujko odhajata v D-ligo

Predsednik Krasa Repen Goran Kocman je svojima nogometašema Volašu in Radujku, ki sta po imenu oba Dalibor, prižgal zeleno luč, da se že ta teden preselita v klub Cjarlins Muzane, ki nastopa v D-ligi. Pogodbo sta podpisala včeraj in bosta že konec tedna na razpolago trenerju Nicoli Princivalliju. »Slovenska nogometaša sem kar sam ponudil predsedniku Cjarlinsa Vincenzu Zanutti, s katerim sva v odličnih odnosih. Promocijska liga se kot kaže ne bo nadaljevala, saj sploh ni pogojev, da bi se spet vrnili na igrišče. Dobro je, da tako Volaš kot Radujo čimveč igrata, zato se bosta preselila v D-ligo. Oba sta namreč nogometaša, ki lahko brez težav nastopata v tem zahtevnem prvenstvu,« je dejal Kocman in dodal: »Z obema smo se zmenili, da bosta po koncu sezone v D-ligi spet oblekla Krasov dres in bosta z nami v prihodnji sezoni.« Cjarlins Muzane bo v nedeljo igral v gosteh v Mestrah. Ekipa iz Carlina zaseda mesto v spodnjem delu lestvice in ima le točko več od pozicije, ki vodi v play-out. V nadaljevanju sezone jih torej čaka boj za obstanek. V skupini C D-lige vodi Trento pred presenetljivim Manzanesejem. Chions pa je zadnji na lestvici. Pod taktirko Princivallija (Denis Godeas je njegov pomočnik) igra tudi nekdanji Krasov kapetan, Sežančan Luka Spetič. V skupini C D-lige morajo do konca sezone odigrati še petnajst krogov. Marsikatera ekipa pa mora še nadoknaditi kako tekmo, ki so jo preložili zaradi okužb s koronavirusom. Zadnji prvenstveni krog bo na sporedu šele 6. junija.