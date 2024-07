Vse večja kakovost in vidljivost

Konec tedna je padel zastor nad peto Europeada 2024, ki jo vsake štiri leta organizira Fuen (Federalistična unija evropskih narodnostnih skupnosti). Poleg evropske krovne manjšinske organizacije so Europeado organizirali še Danci v Nemčiji, Nemci na Danskem, Severni Frizijci in Sinti. Logistično je nogometno prvenstvo evropskih narodnostnih in jezikovnih manjšin potekalo med dvema morjema, med Baltikom in Severnim morjem, na nemško-danski meji. Finale so v soboto igrali v Flensburgu, mestecu ob fjordu na Baltskem morju, ki je neke vrste središče danske manjšine v Nemčiji.

Za Slovence v Italiji je to bila druga izkušnja. Prvič so Žile, kot so poimenovali zamejsko nogometno reprezentanco, nastopile pred dvema letoma na Koroškem v Avstriji. Takrat so se nogometaši selektorja Maria Adamiča uvrstili v četrtfinale in so bili na koncu sedmi. Letošnja Europeada je bila rezultatsko slabša, četudi je bila ekipa na papirju boljša. Žile so nastopile v »železni« skupini D skupaj s Furlani, Madžari iz Romunije ter Nemci z Madžarske. Ni jim uspel preboj v četrtfinale. Zaradi četrtega mesta v skupini so morali nato Slovenci v Italiji igrati le za 21. mesto.

Rezultat ni bil najboljši, a ...

Žile pa so dejansko bile edina ekipa, ki je kljubovala zmagoviti furlanski zasedbi. Furlani so namreč v sobotnem finalu premagali Okcitance z 2:0. Slovenci v Italiji so na uvodni tekmi Europeade proti Furlanom selektorja Maura Lizzija že vodili z 2:0 (oba gola je zadel Beneški Slovenec Alessio Codromaz), nato pa so Furlani poskrbeli za preobrat in so zmagali s 4:2. A v 91. minuti, ko je bil izid 3:2, je furlanski vratar odločilno ubranil nevaren Liutov strel. Na prvi tekmi so Adamičevi fantje porabili izjemno veliko energije. Poraz je Žile mentalno potrl, tako da je reprezentanca Slovencev v Italiji na prihodnjih dveh tekmah igrala neučinkovito, predvsem v fazi napada, ko se je poznalo, da pač primanjkuje napadalec »a-la« David Colja. Slednjega namreč ni bilo, ker še ni okreval po poškodbi. Proti Nemcem z Madžarske so Žile izgubile z 2:1, proti Madžarom iz Romunije pa 3:1. Na tekmi za 21. mesto so nato Žile z golom Pitacca premagale Bolgare iz Romunije.

