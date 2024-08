Za kolajne jutri, ko napovedujejo več vetra

Ženska regata za kolajne v akrobatskem razredu 49er FX, v kateri si je nastop prislužila tudi tržaška jadralka Jana Germani z Giorgio Bertuzzi, bo na sporedu jutri (v petek) na rezervni dan. Tako je odločil regatni odbor nekaj po 17.30, do 18.00 ure pa bo še sporočil ure obeh preizkušenj. Vremenoslovci vsekakor napovedujejo za jutri vetroven dan.

Danes so v zgodnjih popoldanskih urah zaman čakali na močnejšo sapico, pihalo je le za vzorec. Moški v razredu 49er, ki so prav tako morali odjadrati le še regato za kolajno, so sicer ves čas čakali na vodi, okoli 16.40 pa so vendarle startali. Vse pa se je končalo že pri drugi boji, kjer so jadrnice popolnoma zastale. Regatni odbor je naposled prekinil regato in ni poskušal z novim startom.

Jadralke, med katerimi je tudi italijanska reprezentantka tržaška Slovenka Jana Germani z Giorgio Bertuzzi, pa so med poskusom moške regate vpoklicali na regatno polje, a naposled se iz tega ni nič izcimilo.

Za vse finaliste se bo torej olimpijska izkušnja podaljšala še za en dan. Jana Germani in Giorgia Bertuzzi bosta končno uvrstitev napadali s 6. mesta.