Za preporod in kakovost mladinskega nogometa

Na Tržaškem in Goriškem se rojeva nov skupni projekt mladinskega nogometa, katerega nosilec je Združenje športnih društev v Italiji. O načrtu, ki so ga poimenovali Dvojna piramida, se je šušljalo že v zadnjih tednih. Na včerajšnji novinarski konferenci ZSŠDI ob koncu leta z novinarji in politiki v gledališču Miela ga je uradno obelodanil operativni tajnik ZSŠDI Igor Tomasetig. K projektu so pristopila skoraj vsa slovenska nogometna društva na Tržaškem in vsa na Goriškem. Ustanovni akt, ki je romal tudi na državno nogometno zvezo v Rim, so podpisali: AŠD Vesna, AŠD Juventina, AŠD Zarja, AŠD Sistiana Sesljan, AŠD Sovodnje, ASD Primorje 1924, ASD Primorec 1966 in AŠD Breg. Zraven pa ni Krasa Repen, ki bo naprej nastopal samostojno.

