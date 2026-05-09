Za slovo častna zmaga Soče SloVolleyja

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak – Sol Lucernari 3:0 (26:24, 25:22, 25:20)

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: I. Devetak 16, A. Cotič 0, Princi 0, N. Černic 0, Miklus 12, A. Čavdek (L), Makuc 1, Antoni nv, Sicco 12, Tomić nv, Vižintin 2, Katalan 5, Giusti 12, G. Černic nv. Trener: Battisti.

Odbojkarji Soče SloVolleyja so se iz državne B-lige poslovili častno in z dvignjeno glavo. V zadnjem krogu so premagali Sol Lucernari iz okolice Vicenze. »Fantje so se res potrudili in pohvaliti jih moram prav vse. Pa ne samo za današnji dvoboj, ampak za celo sezono, saj se niso nikoli prepustili malodušju in so bili vedno zbrani, čeprav so bili rezultati slabi. Povrh tega se moram zahvaliti trenerskemu štabu, ki so ga sestavljali Luca Milocco, Luka Kovic in Martina Borsi. Zahvala gre tudi vsem odbornikom, ki so nam stalno stali ob strani, pokroviteljem (in primis ZKB in Lokandi Devetak) ter navijačem, ki so nas bodrili tudi na zadnji tekmi,« je po tekmi dejal trener Luciano Battisti. Negativna novica je le, da se je na današnji tekmi poškodoval (gleženj) Andrea Katalan.