Začetek rolkarske sezone v organizaciji Mladine

Tudi letos bo na Krasu potekala uvodna etapa italijanskega pokala v skirollu, ki jo organizira AŠD Mladina. Letos bo na sporedu že 32. izvedba Grand Prixa Alpe Jadran in 17. izvedba sprinta, obe tekmi bosta konec tedna potekali na že preverjeni trasi izpred prej šnjih let, sprint med Samatorco in Bajto, tekma distance pa na krožni trasi Samatorca-Bajta-Salež-Samatorca.

Spored tekmovanja je kriško društvo predstavilo včeraj v dvorani ZKB na Opčinah. Kot je pojasnil predsednik Peter Sedmak, gre za že tradicionalno tekmo, ki uvaja rolkarsko sezono in je tako referenčna točka tudi za druge klube, poleg tega pa je ena od edinih tekem v italijanskem pokalu, ki ima mednarodni značaj. Kot je dodal podpredsednik Mladine Boris Bogatec, letos kot obicajno tako pričakujejo tudi rolkarje iz Slovenije in s Hrvaške, tokrat pa tudi iz Avstrije.

O domači ekipi AŠD Mladina je spregovorila Mateja Bogatec, ki skupaj z Jano Prašelj, Romanom Rupnikom in s pomočjo Borisa Bogatca trenira mlade kriške rolkarje. Tekmovalna skupina šteje letos 20 športnikov od 6 do 15 let, vecina jih je starih je med 10 in 14 let. Letošnja sezona skirolla v Italiji bo obsegala 20 etap, kar pomeni veliko potovanj, a so pri Mladini zadovoljni, da bo na večini postojank, tako kot ta prva v njihovi organizaciji, potekali po dve tekmi in bo zato potovanj znatno manj kot 20.

Zaradi rolkarskih tekem bo v soboto in nedeljo prišlo do zapore cest. Zapora bo v tem casu veljala za vse: pešce, kolesarje, motorna vozila in tudi javni potniški promet.

V soboto bo glavna cesta med Bajto in Samatorco zaprta od 13. do 19. ure oziroma do zakljucka tekme, možen pa bo obvoz po centru Samatorce do Saleža.

V nedeljo pa bo cesta zaprta od 8. do 14. ure oziroma do konca tekme, in sicer celoten krog Samatorca-Bajta-Salež-Samatorca.