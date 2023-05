Zadnji derbi Soči, SloVolley premagal Cus

Skupina za obstanek

Sloga Tabor Studio Vegliach - Soča ZKB Lokanda Devetak 1:3 (16:25, 23:25, 25:22, 20:25)

Sloga Tabor: Smeraldi 6, Skilitsis 16, Stefani 6, Trento 8, Jerič 22, Riccobon 3, Grassi 0, Dessanti (L). Trener: Berlot.

Soča: Černic 13, Persoglia 10, Manfreda 3, Čavdek (L), Hlede 3, Makuc 17, Juren 15, Miklus 9, nv. Boškin, Devetta, Conte, Antoni, Venuti (L2), Vižintin. Trener: Battisti.

Soča po zmagi ostaja še v boju za obstanek v ligi, Sloga Tabor pa je že prejšnji teden matematično izpadla iz lige.

Skupina za napredovanje

SloVolley ZKB - Cus 3:2 (25:20, 20:25, 25:15, 24:26, 15:10)

SloVolley: Kosmina 30, Hlede 2, Cotič 14, Komjanc 27, Antoni 3, Cobello 3, Čavdek (L2), Margarito (L2), Lupoli 2, Terpin 0, Corsi 0, Peterlin nv. Trener: Manià.

SloVolley ZKB je na zadnji domači tekmi premagal vodilni Cus, in to že tretjič letos, in mu hkrati tudi otežil pot do napredovanja. Igralci združene ekipe so si zmage tudi srčno želeli, saj so domače nastope želeli končati z zmago, zato so iz sebe iztisnili res vse najboljše, dobra ekipna predstava pa bo zagotovo tudi pripomogla k pozitivnemu vzdušju v ekipi po številnih porazih.

Prvi, tretji in peti niz sta bila od samega začetka v rokah igralcev združene ekipe, zato zmaga ni bila nikoli vprašljiva. Tokrat so v primerjavi s prejšnjimi nastopi zaigrali zelo prodorno na začetnem udarcu, dobro so tudi branili, zelo učinkoviti pa so bili predvsem protinapadi. Skratka, Maniajevi varovanci so odigrali zagotovo najboljšo tekmo v tem drugem delu prvenstva. Blizu so bili tudi zmagi s 3:1, saj so v četrtem nizu nadoknadili zaostanek 18:13, izenačili pri 23:23 in si tudi priigrali prvo zaključno žogo 24:23, a so jih tri zaporedne napake prisilile v igranje petega niza.

Prihodnji teden bo SloVolley igral zadnjič letos. Čaka ga gostovanje v pri Fiume Veneto, saj bo v zadnjem krogu prost.