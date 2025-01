Zalet se je pošteno namučil

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Eurovolleyschool – Zalet ZKB 2:3 (25:23, 25:17, 23:25, 14:25, 10:15)

Zalet ZKB: Giurda, F. Misciali, Stergonšek, Tromba, Vattovaz, Winkler , I. Misciali (L1), Movio (L2), Gabriele, Luxa. Trener: Privileggi.

V posticipiranem 15. krogu ženske C-lige je bil Zalet že na pragu presenetljivega poraza v Romjanu proti predzadnjeuvrščeni ekipi Eurovolleyschool. Po osvojitvi tretjega seta so se Privileggijeve odbojkarice zdramile in prebudile. Do konca se niso več pustile presenetiti in so odnesle domov točki, četudi so ciljale na vse tri. Zalet bo konec tedna prost.

Zalet je bil tokrat resnično zdesetkan, v glavnem zaradi šolskih obveznosti nekaterih igralk, zato se je tudi tekma tako zavlekla. Trener Nicholas Privileggi je moral po sili razmer spremeniti postavo, kar je precej zmedlo njegove igralke, ki so poleg tega naletele na ne ravno srečen dan in tudi na zelo borbene mlade nasprotnice. Prva dva seta je tako nepričakovano osvojila domača ekipa, v tretjem pa je Zalet vendarle ujel pravi ritem, tudi zato, ker je trener zamenjal vloge igralkam in Veroniko Winkler postavil na mesto korektorja, kar se je tudi obrestovalo. Tretji niz je bil sicer izenačen do konca, v četrtem pa so zaletovke brez najmanjše težave uveljavile svojo premoč. Odlično so začele tudi v petem, takoj povedle z 8:2 in nato prednost obdržale do konca, čeprav so se jim nasprotnice skušale uprati vse do zadnje žoge.

Trener Nicholas Privileggi: »Škoda za izgubljeno točko, a glede na situacijo in odsotnosti sta tudi dve osvojeni odlični. Zadovoljen sem z reakcijo svojih igralk, ki so s ponovno zmago trenutno na četrtem mestu na lestvici, kar je bil pred samo tekmo tudi naš cilj.«