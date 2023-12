Zalet ZKB FerroJulia praznih rok

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Servizi industriali GIS Sacile - Zalet ZKB FerroJulia 3:1 (25:23, 25:22, 23:25, 25:23)

Zalet ZKB FerroJulia: Furlan 5, Francesca Misciali 24, Ilaria Misciali 8, Vattovaz 2, Vigini 12, Winkler 9, de Walderstein (L1), Močnik (L2), Giurda 0, Gulich, Stergonšek, Surian, Tromba, Vidoni. Trener: Nicholas Privileggi

Zaletovke se iz Sacileja vračajo brez točk, kot pa je razvidno že iz izidov v posameznih setih je jasno, da bi se lahko tekma zaključila na povsem drugačen način. Žal pa moramo tudi povedati, da je združena ekipa tekmo izgubila sama, saj je predvsem v končnicah podarila domačinkam točke s svojimi napakami. Tako je bilo v prvih dveh setih. Tretji se je zacel z vodstvom Sacileja (7:1, 14:7), a se Zalet ZKB Ferrojulia ni predal, ujel nasprotnice in v razburljivem finišu set tudi osvojil. Kazalo je že na ugodnejši razplet, saj so v četrtem nizu zaletovke vodile do 22. točke, nato na zagrešile nekaj naivnih napak in vsi upi so splavali po vodi.

»Škoda, saj smo v določenih trenutkih igrali res dobro, v končnicah pa popustili«, je nekoliko razočarano povedal trener Nicholas Privileggi. Zadnjo tekmo pred božično – novoletnim premorom bo Zalet ZKB Ferrojulia odigral že v sredo, ko bo v Nabrežino prišel zadnjeuvrščeni Eurovolleyschool.