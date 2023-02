Zanesljivi zmagi Kontovela in Doma

D-LIGA

Alba Cormons – Kontovel 53:67 (16:20, 28:37, 43:55)

Kontovel: N. Daneu 2 (-, 1:1, 0:1), Cicogna 6 (-, 0:3, 2:4), Pro 8 (-, 4:5, -), Mattiassich 9 (-, 3:5, 1:4), S. Regent 5 (-, 1:1, 1:2), Persi 6 (-, 3:5, -), Doljak 0 (-, -, 0:1), Starc 2 (-, 1:1, -), G. Regent 2 (-, 1:2, -), A. Daneu 21 (2:3, 8:10, 1:3), Scocchi 4 (-, 2:4, 0:4), Raseni nv. Trener: Peric.

Kontovel, vodilna ekipa v vzhodni skupini D-lige, je vknjižil že 14. zaporedno zmago. Košarkarji trenerja Francesca Perica so tokrat v gosteh brez večjih težav premagali nižje postavljeno Albo s 67:53.

Tekma v krminski športni dvorani je bila nekoliko bolj izenačena le v prvi četrtini, ki se je končala z rahlim vodstvom gostov (16:20). Že v drugi pa so Kontovelovi košarkarji dvignili ritem igre in si priigrali varno prednost. Sredi zadnje četrtine so vodili že s 17 točkami naskoka, le tri minute pred koncem tekme pa se je Alba približala na 9 točk zaostanka. V končnici pa so Aleksander Daneu (z 21 točkami najboljši strelec Kontovela) spet strnili obrambne vrste in prišli do zaslužene zmage. »To je bilo za nas zadnje nekoliko daljše gostovanje v prvem delu sezone. Vedeli smo, da ne smemo podcenjevati nasprotnika, svojo nalogo pa so fantje na igrišču dobro opravili. Sicer niso prikazali ravno najboljše igre, a na koncu šteje le zmaga,« je po tekmi dejal Kontovelov spremljevalec Ilja Bufon.

Dom – Don Bosco 81:66 (24:17, 47:32, 60:48)

Dom: Cossaro 22 (4:4, 9:17, -), Abrami 6 (-, 3:4, 0:1), Lazić 7 (-, 2:2, 1:2), M. Zavadlav 2 (-, 1:5, 0:3), G. Zavadlav 4 (-, 2:9, 0:1), Devetta 5 (1:2, 2:4, -), Cej 2 (2:2, 0:2, -), Pahor 2 (-, 1:1, -), Ballandini 25 (-, 5:14, 5:10), Salvi 6 (-, 3:5, -), Demartin in Miklus nv. Trener: Graziani.

Domovi košarkarji so po porazu prejšnji teden v derbiju proti Kontovelu spet okusili slast zmage. Tokrat so na domačem igrišču z lepo prednostjo premagali zadnjeuvrščeni Don Bosco. Končni izid tekme v Kulturnem domu je bil 81:66.

Domačini, ki jih je tokrat ob odsotnosti trenerja Dražena Grbca s klopi vodil njegov pomočnik Erik Graziani, so ves čas imeli vajeti igre v svojih rokah. Že v uvodnih minutah so si priigrali nekaj točk prednosti, ki so jo nato stalno večali. Tekma se je spet »odprla« pet minut pred koncem, ko je Domov košarkar Mattia Salvi utrpel izpah rame, za kar je bil potreben prihod rešilca. Po krajši prekinitvi so Tržačani izkoristili zmedo v domačem taboru in se približali na 62:55. So se pa Abrami in soigralci takoj predramili in si spet priigrali dvomestno število točk naskoka ter na koncu prišli do pete zmage v letošnji sezoni. »Potrebovali smo zmago predvsem za samozavest. Škoda le za Salvijevo poškodbo rame. Upajmo, da ne bo zapletov in da bo Mattia čim prej spet na igrišču,« je po tekmi dejal pomočnik trenerja Eriberto Dellisanti.

PROMOCIJSKA LIGA

Santos B – Sokol 64:65 (15:17, 30:40, 44:47)

Sokol: Sossi 13, Zidarič 9, Gutty 16, Ušaj 13, Grgič 4, Terčon 3, Albanese 7, Mandić nv. Trener: Kapo.

V promocijski ligi je Sokol v gosteh z veliko težavo le za točko (65:64) ugnal zadnjeuvrščeni Santos B, ki je v letošnji sezoni še brez zmage. Kapovi varovanci tekme niso začeli s pravim pristopom, tako da so jim bili nasprotniki ves čas za petami. Ob polčasu so imeli Ušaj in soigralci sicer 10 točk naskoka, domačini pa so že v tretji četrtini ujeli priključek. V dramatični končnici so Sokolovi košarkarji uspeli zadeti nekaj odločilnih košev in ubraniti napade domače peterke. Prišli so do zmage, a prikazali so daleč najslabšo predstavo v letošnji sezoni. Odsotnost bratov Mateja in Erika Malalana in še nekaterih poškodovanih košarkarjev ne sme biti izgovor za tako bledo igro.