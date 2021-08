ZDA osvojile olimpijsko lovoriko v košarki

ZDA - Francija 87:82 (22:18, 44:38, 71:63)

ZDA: Lavine 5 (1:2), Lillard 11 (1:4), Durant 29 (8:9), Middleton 4 (1:2), Tatum 19, Holiday 11 (1:2), Adebayo 6, Booker 2 (2:2)

Francija: Ntilikina 5, Luwawu Cabarrot 11 (1:2), Heurtel, Batum 5, Yabusele 13 (2:4), Fournier 16 (4:4), de Colo 12 (5:6), Gobert 16 (6:13), Fall 4.

Košarkarji ZDA so osvojili šestnajsti olimpijski naslov. V finalu so premagali Francijo s 87:82 in se ji tako oddolžili za poraz v prvem delu turnirja. Tekma je bila mestoma razburljiva, večji del so bile ZDA v rahlem vodstvu. Francija se ni predala in se jim je do zadnjega dobro upirala. Pri zmagovalcih je blestel zlasti Kevin Durant.

Ob 13. uri bo Slovenija igrala proti Avstraliji za olimpijski bron.