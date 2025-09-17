»Zdaj delujemo kot World Tour ekipa, le nekoliko manjši smo«

Med 4. in 7. septembrom je potekala kolesarska dirka po FJK za kategoriji U23 in elite, na kateri je bilo prisotnih tudi več razvojnih ekip poklicnih moštev serije World Tour. Med temi je bila tudi ekipa Bahrain Victorious Development Team, ki je nastala na trdnih temeljih kluba Cycling Team Friuli (CTF). Po koncu druge etape dirke po FJK smo se pogovorili z dolgoletnim predsednikom CTF Robertom Bressanom, ki je tudi aktivno vpet v delovanje razvojne ekipe Bahrain Victorious.

Leta 2023 je vaš klub Cycling Team Friuli postal razvojna ekipa moštva elitne serije World Tour Bahrain Victorious. Kaj je to dejansko pomenilo za vas?

Naše vsakdanje delo se je drastično spremenilo. Zdaj dejansko delujemo kot poklicna World Tour ekipa. Miselnost je tista, smo le nekoliko manjši. Vsi, ki smo bili prej aktivni pri CTF, smo še naprej ostali vpeti v delovanje ekipe, le naloge smo si porazdelili nekoliko drugače. Sam sem z nekoliko različnimi zadolžitvami še naprej team manager, opravljam pa tudi vlogo športnega direktorja na dirkah.

Kakšne pa so bile spremembe z vidika same odgovornosti?

Osebno mi je veliko lažje. Kot predsednik CTF sem imel tudi civilno in zakonsko odgovornost, zdaj pa recimo mi ni treba skrbeti za pridobivanje finančnih sredstev za delovanje ekipe. Za vse to poskrbi vodstvo ekipe Bahrain Victorious, tako da lahko zdaj ponoči mirno spim. To mi je seveda všeč, delovno okolje je zelo prijetno, a je povsem različno od prej, ko je bil CTF samostojna ekipa. Če bi lahko sam izbiral, bi nadaljeval po stari poti, ko si moral trdo garati za rezultate, po drugi strani pa lahko s tako podporo ciljamo veliko višje kot prej. Letos smo recimo z Jakobom Omrzelom zmagali na dirki po Italiji za mlade, o čemer smo lahko nekoč le sanjali.

Iz CTF je preboj med profesionalce nazadnje uspel tudi Danielu Skerlu. Ste z njim še v stiku?

Seveda, vedno sva na vezi. Daniel potrebuje mojo moralno podporo, je še mlad. Nanj sem zelo navezan, saj je bil pri nas prav od začetka. Je čisti produkt CTF, tako kot Jonathan Milan, tako da lahko vedno računa name.

Po zelo obetavnem začetku sezone s 7. mestom v šesti etapi dirke po ZAE in prevoženi klasiki Pariz-Roubaix je imel nekaj težav, predvsem zaradi poškodbe konec aprila. Kaj menite o Skerlovi krstni sezoni v seriji World Tour?

Začel je res zelo dobro, s tisto poškodbo pa je imel veliko smole. Takrat je med drugim za našo razvojno ekipo nastopil na dirki po Bretanji, saj lahko kot mlad kolesar še tekmuje med U23.Vrniti se po poškodbi ni nikoli enostavno, ob tem je Daniel še mlad in mora še razumeti veliko stvari. Telesne danosti ima, tako da bo uspešnost Danielove kariere odvisna od njega samega. Če se bo znal žrtvovati in bo verjel vase, bo lahko še marsikaj dosegel v kolesarstvu. Tako kot je storil Jonathan Milan, ki je trenutno eden najboljših sprinterjev na svetu.